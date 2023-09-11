《經濟通通訊社１１日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）公布，參股公
司天津同仁堂撤回首次公開發行股票，並在創業板上市申請文件。
該集團指，參股公司天津同仁堂召開第八屆董事會第四次會議，審議通過關於撤回首次公開
發行股票，並在創業板上市申請的議案。天津同仁堂決定對上市戰略進行調整，經研究和考慮，
決定撤回首次公開發行股票，並在創業板上市申請文件。目前，該集團持有天津同仁堂４０％股
權。（ｗｈ）
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11/09/2023 07:53
《國企紅籌》麗珠醫藥（０１５３）參股公司天津同仁堂撤上市申請
《經濟通通訊社１１日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）公布，參股公
司天津同仁堂撤回首次公開發行股票，並在創業板上市申請文件。
該集團指，參股公司天津同仁堂召開第八屆董事會第四次會議，審議通過關於撤回首次公開
發行股票，並在創業板上市申請的議案。天津同仁堂決定對上市戰略進行調整，經研究和考慮，
決定撤回首次公開發行股票，並在創業板上市申請文件。目前，該集團持有天津同仁堂４０％股
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