  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

11/09/2023 07:53

《國企紅籌》麗珠醫藥（０１５３）參股公司天津同仁堂撤上市申請

　　《經濟通通訊社１１日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）公布，參股公
司天津同仁堂撤回首次公開發行股票，並在創業板上市申請文件。
　　該集團指，參股公司天津同仁堂召開第八屆董事會第四次會議，審議通過關於撤回首次公開
發行股票，並在創業板上市申請的議案。天津同仁堂決定對上市戰略進行調整，經研究和考慮，
決定撤回首次公開發行股票，並在創業板上市申請文件。目前，該集團持有天津同仁堂４０％股
權。（ｗｈ）

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金