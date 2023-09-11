《經濟通通訊社１１日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）公布，參股公

司天津同仁堂撤回首次公開發行股票，並在創業板上市申請文件。

該集團指，參股公司天津同仁堂召開第八屆董事會第四次會議，審議通過關於撤回首次公開

發行股票，並在創業板上市申請的議案。天津同仁堂決定對上市戰略進行調整，經研究和考慮，

決定撤回首次公開發行股票，並在創業板上市申請文件。目前，該集團持有天津同仁堂４０％股

權。（ｗｈ）

