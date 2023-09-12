《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》市場監管總局局長羅文在江蘇南京召開個

體工商戶座談會，會議指出，當前全國個體工商戶發展總體平穩，但受多種因素影響，生產經營

仍面臨一些困難。市場監管總局建立與個體工商戶常態化溝通交流機制，定期召開座談會聽取意

見建議，並建立健全問題轉辦和跟蹤督辦機制，推動反映的問題得到有效解決。下一步，市場監

管總局將會同相關部門加強政策供給和宣傳貫徹，扎實推進個體工商戶分型分類精準幫扶、「個

轉企」等制度創新，建立多元幫扶機制，充分發揮個私協會的橋梁紐帶作用，加強「小個專」黨

建工作，切實為個體工商戶持續健康發展營造良好環境。

參加座談會的１２位個體工商戶分別來自江蘇、上海、江西、湖北、廣西、安徽、重慶等地

，覆蓋餐飲住宿、批發零售、居民服務、農業養殖、傳統手工製作等行業領域，既有從事線下傳

統經營的商戶，也有從事開展網絡電商的「四新」經濟主體。大家結合實際談了對當前發展環境

和政策環境的感受，反映了經營中遇到的證照辦理、成本費用、招工用工、貸款融資、監管執法

、公平競爭、商標商譽等方面突出問題，提出了有針對性的意見和建議。

