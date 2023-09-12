《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海市商務委、上海市發改委昨日發布《

加快推進上海綜合保稅區功能提升的若干措施》，提出要加大綜合保稅區新業態扶持力度。支持

保稅區內企業開展高技術含量、高附加值的航空航天、工程機械、數控機床等再製造業務。支持

有需求的優勢製造企業在綜合保稅區開展再製造業務，根據企業業務流程和需求研究監管模式並

推動政策落地。

《措施》還支持保稅區建設服務集成電路產業的物流分撥配送中心。對進口真空包裝、防光

包裝、恒溫儲存等高新技術貨物，採取事前風險評估備案、事中布控流程控制、事後風險驗證管

理模式，提升區內集成電路等特色產業供應鏈服務能級。

《措施》又明確，上海保稅區要錯位協同發展。洋山特殊綜合保稅區推進先進製造業和創新

業態發展。外高橋港綜合保稅區拓展大宗商品集散、進口汽車保稅存儲等業務。浦東機場綜合保

稅區拓展保稅檢測、保稅研發、保稅維修等業務。同時，推動奉賢、松江、青浦、嘉定等綜合保

稅區加快產業轉型升級，積極拓展加工製造新領域。推動金橋、漕河涇綜合保稅區拓展保稅研發

等創新業態，支持企業在大數據、生命健康、智能製造等方面加快智能工廠和特色產業平台建設

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