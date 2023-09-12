《經濟通通訊社１２日專訊》建行（亞洲）表示，成為首家推出全球存託憑證存託人服務的

中資銀行，將有助中國內地Ａ股企業在歐洲市場公開發行股份募集境外資金。

建行（亞洲）副董事長及行長張駿指出，此舉將進一步拓展該行輕資產業務範，並增強在全

球資本市場的核心優勢。（ｂｎ）

