《經濟通通訊社１２日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）公布，今日，
收到執行董事、總裁樓齊良的辭職報告。樓齊良因工作調整原因辭去公司執行董事、總裁、董事
會戰略委員會委員、提名委員會委員及香港上市規則第３﹒０５條項下的公司授權代表職務。辭
職後，樓齊良不在公司及控股子公司擔任任何職務。公司執行董事、董事長孫永才將擔任香港上
市規則第３﹒０５條項下的本公司授權代表職務。（ａｃ）
全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情
12/09/2023 18:10
《國企紅籌》中國中車（０１７６６）執行董事、總裁樓齊良辭任
《經濟通通訊社１２日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）公布，今日，
收到執行董事、總裁樓齊良的辭職報告。樓齊良因工作調整原因辭去公司執行董事、總裁、董事
會戰略委員會委員、提名委員會委員及香港上市規則第３﹒０５條項下的公司授權代表職務。辭
職後，樓齊良不在公司及控股子公司擔任任何職務。公司執行董事、董事長孫永才將擔任香港上
市規則第３﹒０５條項下的本公司授權代表職務。（ａｃ）
全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情
下一篇新聞︰12/09/2023 18:07 建行亞洲推出全球存託憑證存託人服務
12/09/2023 18:04 《中國要聞》文旅部公布首批２６８家旅行社可經營赴俄免簽旅行團
12/09/2023 17:50 《中國要聞》財政部：對符合條件創業擔保貸款給予５０％財政貼息
12/09/2023 17:41 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰