《經濟通通訊社１２日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）公布，今日，

收到執行董事、總裁樓齊良的辭職報告。樓齊良因工作調整原因辭去公司執行董事、總裁、董事

會戰略委員會委員、提名委員會委員及香港上市規則第３﹒０５條項下的公司授權代表職務。辭

職後，樓齊良不在公司及控股子公司擔任任何職務。公司執行董事、董事長孫永才將擔任香港上

市規則第３﹒０５條項下的本公司授權代表職務。（ａｃ）

