《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



人民幣匯率反彈，穩定運行基礎堅實

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人民幣匯率１１日上演反攻行情。數據顯示，截至１６時３０分，在岸人民幣對美元匯率收復

７﹒３０元，離岸人民幣對美元匯率逼近７﹒３０元。專家表示，人民幣對美元匯率貶值壓力主

要是短期、階段性的。中長期看，人民幣匯率保持基本穩定有堅實基礎。



多部門協同發力築渠引水促進權益投資

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９月１１日，融資保證金最低比例由１００％降低至８０％正式實施。據機構人士測算，此舉或

帶來約４０００億元（人民幣．下同）融資增量資金。中證監近期表示，加大各類中長期資金引

入力度，提高權益投資比例。



人行連續出招，金融加碼支持實體經濟

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人行１１日公布的數據顯示，８月人民幣貸款增加１﹒３６萬億元，同比多增８６８億元；８月

社會融資規模增量為３﹒１２萬億元，比上年同期多６３１６億元；８月末社會融資規模存量為

３６８﹒６１萬億元，同比增長９％。





《上海證券報》



８月新增貸款創同期新高

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８月金融數據「觸底反彈」，總體超出市場預期，新增貸款創下歷史同期峰值。人行１１日公布

，８月人民幣貸款增加１﹒３６萬億元，同比多增８６８億元；８月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額

２８６﹒９３萬億元，同比增長１０﹒６％。



金融管理部門強調堅決防範匯率超調風險

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全國外匯市場自律機制專題會議９月１１日在北京召開，再度向外傳遞出「保持人民幣匯率基本

穩定」的鮮明信號。



四大保險巨頭：堅定看好中國資本市場投資價值

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９月１１日，中國保險資產管理業協會會長、中國人壽保險集團首席投資官王軍輝，泰康資產

ＣＥＯ段國聖，平安集團總經理助理、首席投資官鄧斌，人保資產相關負責人接受採訪時表示：

堅定看好中國資本市場投資價值，將充分發揮險資壓艙石作用。





《證券時報》



經濟基本面向好，８月金融數據顯著改善

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人民銀行１１日發布的數據顯示，８月份社會融資規模增量為３﹒１２萬億元，人民幣貸款新增

１﹒３６萬億元，人民幣貸款餘額同比增長１１﹒１％。當月貸款同比多增實屬不易。



５天６個二線城市取消房地產限購

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近期，多地密集取消房地產限購政策。記者梳理，９月７日至１１日，已經有大連、南京、蘭州

、青島、福州等６個二線城市相繼取消限購政策。



金融部門出手維穩，人民幣匯率強勢反彈

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全國外匯市場自律機制專題會議１１日在北京召開。會議強調，金融管理部門該出手時就出手，

堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險

。（ｌｃ）

