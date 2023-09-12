《神州經脈》Ａ股昨日（１１日）受利好帶動升，陸股通恢復淨流入，惟今日Ａ股市況迅速

回冷，全日維持好淡拉鋸格局，滬綜指收跌０﹒１８％，報３１３７﹒０６點，深成指跌

０﹒０８％，創業板指跌０﹒５９％。陸股通今早窄幅流出，午後走資幅度擴大，收市時淨流出

１９﹒８億元（人民幣．下同），兩市全日成交７０８３億元，按日大減１５﹒８％。

《路透》昨日引述消息稱，人行收緊５０００萬美元或以上額度的購匯，並將該部分購匯審

批權限集中到人行，以期緩解人民幣匯率下跌壓力。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收

報７﹒２８３５，較上個交易日４時３０分收盤價升７１點子，兩連升，創９月４日以來逾一周

新高，全日在７﹒２７９５至７﹒２９６６之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１９８６，較上個交易日升１６２點子，兩連升，創９月７日以來近一周新高，上個交易日

報７﹒２１４８。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國副財長阿迪摩（Ｗａｌｌｙ Ａｄｅｙｅｍｏ）表示，中國正面臨重大經濟問題，比

起美國，這些問題更有可能給該地區造成影響。阿迪摩接受ＣＮＮ採訪時指出，中國政府擁有在

短期內應對經濟問題的資源，但必須正視長期的結構性經濟問題，如人口結構和高負債，隨著時

間的推移，這些問題將更難解決。中國外交部發言人毛寧今日回應稱，似乎每過一段時間就會出

現各種各樣的「中國崩潰論」，但事實是，中國經濟沒有崩潰，反倒是「中國崩潰論」屢屢崩潰

。她強調，今年以來中國經濟持續復甦，總體回升向好。中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長

期向好的基本面沒有改變。中國將堅持高水平對外開放，中國的發展將為亞洲鄰國和世界帶來更

多的機遇。



２﹒ 據《路透》引述消息人士稱，為了解決地方政府的隱性債務問題，中國當局將對數千家地

方政府融資平台（ＬＧＦＶ）的活動進行更嚴格的審查，並禁止新的地方融資平台公開發行城投

債。報道指，中國監管機構希望通過制定一份地方融資平台名單，並防止這些平台從新實體或空

殼公司中籌集資金，以防止地方債務問題加劇。



３﹒ 國家金監總局周末出手調整保險公司投資Ａ股槓桿，引險資救市，國壽集團首席投資官王

軍輝，泰康資產ＣＥＯ段國聖、平安集團相關負責人、人保資產相關負責人接受官媒採訪時紛紛

表示：堅定看好中國資本市場投資價值，將充分發揮險資壓艙石作用。



４﹒ 繼華為Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ具備衛星通話功能之後，內媒從相關產業鏈人士處了解到

，今年年底之前，國內其他手機廠商也會陸續在其產品中支持衛星通話功能。該知情人士稱，國

內大眾智能手機直連衛星的功能，有多項原創技術突破，主要由中國電信和華為合作研發。考慮

到後續更多手機廠商提供終端接入，可能出現衛星通話同時使用人數增加的情況。該人士進一步

表示，市場對具備衛星通話功能的智能手機需求量很大，但目前仍受限於產能。



５﹒ 廣州相繼落地執行「認房不認貸」及下調二套房首付比例及貸款利率。有內媒記者隨後探

訪廣州多個樓盤，發現不少人冒雨看房。其中廣州荔灣區某樓盤銷售人員稱，廣州執行認房不認

貸後，一周成交量超越之前一個月。此外，廣州認房不認貸等新政落地後首場土地拍賣８日競拍

、１１日搖號，兩幅地一個多月前排牌時，不少房企都嫌總價太高，不確定會否參與，結果最後

十幾家房企爭一塊地，其中一幅位於海珠區佔地１７﹒７萬平方米、總建面約３６﹒３７萬平方

米的巨無霸地塊，由中海地產以１２７﹒８９億元封頂價成交，成廣州土拍史上總價第五高地塊

，也是今年廣州第二宗總價過百億的地塊，同時是海珠區史上總價最高的「地王」。另據官媒《

新華財經》報道，多地多家銀行反饋，今年以來監管部門沒再要求報送房地產貸款和個人住房貸

款佔比數據。這意味多地房地產貸款集中度管理制度執行有所鬆動。



６﹒ 全國工商聯今日發布「２０２３中國民營企業５００強」榜單，京東集團以

１０４６２﹒３６億元營業收入連續兩年位居民營企業５００強榜首；阿里巴巴以

８６４５﹒３９億元收入排第二；恒力集團以６１１７﹒５７億元收入排名第三，並已連續兩年

位居製造業民企５００強首位。第四至第十名分別是正威國際集團、浙江榮盛控股集團、騰訊控

股、山東魏橋創業集團、萬科企業、聯想控股、比亞迪。今年民企５００強入圍門檻

２７５﹒７８億元，比去年增加１２﹒１１億元。



７﹒ 天津市文化和旅遊局表示，９月７日至１０日，「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會天津站」

在天津奧林匹克中心舉辦，據攜程平台數據，演唱會觀眾總計１８﹒５萬人次，其中本地觀眾佔

３８％，外地觀眾佔６２％，累計綜合消費帶動超過３０億元。其中，９月６日至１１日，天津

整體旅遊訂單數量環比前一周增長１１﹒７％，較２０１９年同期增長７７﹒４％；旅遊人次環

比前一周增長８﹒５７％，較２０１９年同期增長７０﹒５％；訂單金額環比前一周增長

３５﹒３％，較２０１９年同期增長１３０﹒２％。



８﹒ 上海迪士尼樂園今日宣布恢復年卡銷售，全新推出幻彩珍珠卡，售價為１３９９元，享全

年不少於２００個可預約入園日。此外，原來售價為２３９９元的「星光寶石卡」，此次價格上

調至２７５９元；「無限鑽石卡」由３９９９元上調至４３９９元。同時，「夢幻水晶卡」將於

９月１５日全面停售，續卡至「夢幻水晶卡」將於９月１４日截止。（ｓｌ）

