《鍾之日記》９月１２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



Ａ股昨日受利好帶動上升，陸股通恢復淨流入，惟今日Ａ股市況迅速回冷，全日維持好淡拉

鋸格局，滬綜指收跌０﹒１８％，報３１３７﹒０６點，深成指跌０﹒０８％，創業板指跌

０﹒５９％。陸股通今早窄幅流出，午後走資幅度擴大，收市時淨流出１９﹒８億元人民幣，兩

市全日成交７０８３億元人民幣，按日大減１５﹒８％。



＊息魔歇一歇，港股仍疲軟＊



《華爾街日報》報道，聯儲局內部已達共識，不會在下周加息，消息提振市場情緒。而紐約

聯儲銀行一項調查顯示，美國８月消費者通脹預期基本穩定，但對財務狀況的擔憂加劇，對就業

市場也變得更為悲觀。港股低開後反彈，恒指一度倒升，下午再跌，恒生指數收報１８０２５，

跌７０點或跌０﹒４％。

技術走勢方面，恒指今日走勢現陀螺待變，由於下周聯儲局議息，市場等待議息結果，故此

，成交相當淡靜，大市成交僅逾８４１億元，預料恒指於１８０００關水平上落，待議息結果出

爐才有明確方向。



＊要做壓艙石，內險股價沉底＊



內險股今日大跌，新華保險（０１３３６）公布首８月累計原保險保費收入按年增

５﹒５９％，中國人壽（０２６２８）首８月原保費收入按年升５﹒６％，仍難逃一跌。

富瑞發表報告指出，預期大部分內地壽險公司今年派息只會持平或單位數增長，相信市場忽

視了險企每股派息的下行風險，尤其是中國人壽、新華保險及中國太平保險（００９６６）。富

瑞看淡中國人壽的派息而將其Ｈ╱Ａ股評級降低至持有╱遜於預期。

此外，國家金監總局周末出手調整保險公司投資Ａ股槓桿，引險資救市，國壽集團首席投資

官王軍輝，泰康資產ＣＥＯ段國聖、平安集團相關負責人、人保資產相關負責人接受官媒採訪時

紛紛表示，堅定看好中國資本市場投資價值，將充分發揮險資壓艙石作用。

Ａ股跌跌不休，險資要做壓艙石，承擔救市角色，現在是否撈底未來帶來增值，仍要時間證

明。而今日投資者卻急急走貨，新華保險收挫近４％，領跌內險，中國太平及中國太保

（０２６０１）齊跌２％，中國人壽跌１﹒８％，其為大股東的遠洋集團（０３３７７）今日大

升８２％，或令其跌幅相對小。

不過，遠洋集團旗下投融資平台遠洋資本就尋求「２０遠資０１」債券展期召開持有人會議

，投票結果顯示，調整本息兌付安排及變更增信措施的議案不獲通過，不過持有人同意給予公司

９０日寬限期。遠洋集團債務危機仍存，今日大升惟前景未明朗。



＊新官上任三把火，阿里優化潮或再現＊



阿里巴巴（０９９８８）再度換帥，集團新任ＣＥＯ吳泳銘才剛上任，今日便向員工發信，

宣布確立兩大戰略重心：用戶為先、ＡＩ驅動，並將對互聯網平台業務、ＡＩ科技業務及全球化

商業網絡加大戰略性投入。

這封全員信沒有一絲溫情，取而代之的是機械式的字眼，吳泳銘指出，傳統互聯網模式嚴重

同質化，已走向存量競爭，這意味著阿里將更著重於如何將流量變現，無法獲得預期收益的業務

線將會被果斷關停，員工為保住飯碗也得更加內捲。

吳泳銘更表示，四年內要讓８５後、９０後作為主力管理者刷新業務管理團隊，１９８５年

生的員工現在才３８歲，這意味著有些中層員工還沒到４０歲就可能要面對失業危機，年輕人能

吃苦有想法有熱誠而且走在時代前沿，在互聯網平台企業扛大旗很正常，但年齡並非衡量員工質

素的唯一因素，不少員工才剛步入壯年，腦中還有很多想法，擁有管理經驗，公司僅憑年齡就要

讓這些員工「畢業」，外界難免會認為互聯網平台企業並不尊重員工才能，只是把員工當人肉電

池來使喚。

阿里全日股價跌２％，報８６﹒３元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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