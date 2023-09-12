《經濟通通訊社１２日專訊》中國人壽保險集團首席投資官王軍輝、泰康資產ＣＥＯ段國聖

、平安集團首席投資官鄧斌、人保資產相關負責人昨日在接受《上海證券報》採訪時表示，堅定

看好中國資本市場投資價值，將充分發揮險資壓艙石作用。

其中，王軍輝表示，當前Ａ股市場投資價值不斷凸顯，一是Ａ股市場正在形成註冊制生態，

在優化上市公司治理、加大對外開放等方面邁出更大的改革步伐；二是中證監進一步規範大股東

減持行為、上市公司再融資行為和分紅行為，顯著增強了對廣大投資者權益保護的力度；三是險

資、年金等長線資金入市渠道持續拓寬，為市場注入源頭活水；四是符合政策導向和未來方向的

科技創新、戰略行業、新興產業等細分市場快速發展，有助於提升市場整體競爭力，促進市場整

體估值水平提升；五是中國作為全球第二大經濟體，在全球依舊處於經濟中高速增長的國家之列

。

段國聖認為，從基本面來看，投資Ａ股市場正當其時。首先，國內經濟復甦前景可期，整體

穩中向好、結構也在逐步優化。宏觀經濟復甦和微觀經濟行為都逐漸改善，消費、投資、出口三

大引擎有望企穩回升；其次，隨著實體經濟的改善，居民消費也有望釋放更大潛能；最後，在市

場信心的恢復過程中，各大指數普遍處於歷史低位，隨著穩經濟措施持續出台，經濟溫和復甦，

市場預期也將明顯改善，Ａ股市場基本面因素也將持續增強。



＊很多企業基本面非常好，但估值還不到１倍＊



鄧斌認為，權益市場已迎來布局時機。從基本面角度看，隨著經濟進入高質量發展，將有愈

來愈多具備產業競爭力、經營穩健、高質量增長的上市公司脫穎而出。中國有很多企業基本面是

非常好的，現金流很強勁、盈利能力很穩定，但現在估值還不到１倍，市淨率只有０﹒５倍，這

類企業有很大的潛在價值。

人保資產相關負責人表示，年內政策發力疊加內生動力修復，經濟復甦斜率將逐步抬升，同

時資本市場迎來有利的政策環境。美聯儲局加息進入尾聲，海外因素對Ａ股影響邊際減弱，並且

Ａ股市場已處於明顯低估狀態。截至９月８日，中證８００指數、創業板指數的ＰＥ分別處於過

去１０年的２５％、３％分位，ＥＲＰ均處於負兩倍標準差附近，表明市場估值已計入過多悲觀

預期。（ｌｃ）

