《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海市長龔正１１日主持召開市政府常務

會議，提出要打造船舶與海洋工程裝備產業新高地；促進上海鄉村民宿特色化、精品化發展；提

升上海市行政規範性文件管理水平。

會議原則同意《上海船舶與海洋工程裝備產業高質量發展行動計劃（２０２３－２０２５年

）》並指出，上海要持續引進和培育龍頭企業、專精特新企業以及「單打冠軍」，努力在健全產

業體系、完整產業鏈條上贏得主動。要充分發揮上海在人才、科研、配套等方面的優勢，集聚各

方力量開展共性技術攻關。要促進開放合作，加強與頭部跨國公司、國際知名組織和行業協會的

溝通聯系，吸引更多先進機構在滬布局。

會議還同意《關於推動上海鄉村民宿高質量發展的若干措施》並指出，要打造上海鄉村民宿

產業品牌，推動民宿產業集團化、集群式、連鎖式發展，因地制宜打造特色鮮明、類型豐富、品

質優良的產品體系，實現一鎮一品、一村一品。要將促進發展與規範管理相結合，簡化審批手續

，激發發展活力。同時，完善事中事後、數字化監管機制，守牢安全底線。

會議原則同意《上海市行政規範性文件管理實施辦法》並指出，要依托上海行政規範性文件

管理平台，實施全量、全生命周期管理，抓好評估論證、徵求意見、合法性審核、備案審查等關

鍵環節，突出制度剛性。在制訂文件時要找准發力點、側重點。對文件實施後的政治效果、社會

效果、法律效果、經濟效果開展實質性評估，不斷提升制度效能，為全市改革發展穩定提供有力

保障。

