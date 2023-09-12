《經濟通通訊社１２日專訊》近日市場消息稱，深圳將對港澳人士放開商務公寓或者非住宅

類的辦公用樓商業和公寓的限購，商業公寓可以不限套數，以前需要註冊公司買。

就以上傳聞，有中介機構高管表示「暫未接到政策通知。」而深圳市住房公積金管理中心工

作人員稱，「目前我們這邊政策也在梳理和明晰當中，到時可以留意官方發布，但會不會公布、

什麼時候公布，我們也不確定。」具體到實際操作中，該工作人員介紹，當下如果港澳居民有購

買商務公寓或非住宅類的辦公用樓需求，可以先做網簽，如果網簽備案能通過了，證明已經落實

到位了；如果不能通過，就是暫時還不可以。

對於目前是否有港澳居民已經審核通過網簽，上述工作人員表示，「目前沒收到」。

事實上，過往深圳限購政策針對港澳台居民細分到住宅和商業兩類。多位地產中介表示，「

港澳人士僅需提供身份證及回鄉證即可購買一套住宅。外籍人士（含港澳台人士）不允許在深圳

購買非住宅類房產。」

據２００７年７月發布的《深圳市國土局關於規範境外機構和境外個人購買商品房的通知》

，境外機構和個人購買非自用房地產的，要遵循商業存在的原則，申請設立外商投資企業，取得

營業執照後方可按照核準的經營范圍從事相關業務。

也就是說，境外機構和個人購買深圳非自用商品房，必須要取得兩證：《外商投資企業批准

證書》和《營業執照》，營業執照中要有房地產投資的營業範圍。（ｒｙ）



