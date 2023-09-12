《經濟通通訊社１２日專訊》據內媒引述消息報道，小鵬汽車（０９８６８）擬把全國２４

個銷售區域減半至１２個。在９月初召開的渠道商會議上，小鵬公布由負責銷售事宜的總裁王鳳

英負責的「木星計劃」，其核心舉措是利用經銷商模式，逐漸替換過往的直營模式。

今年３月，小鵬才把直營體系的汽貿團隊，與經銷商體系的用戶發展中心團隊合併，實行統

一管理。同時，公司將原有的北區、東區、中區和南區４個大區，調整為２４個更細分的戰區。

不過小鵬於約半年時間後，已再度調整銷售區域安排，把２４戰區減半。

此次縮減全國銷售戰區，即是為直營和授權加盟兩種渠道模式比例調整後，以更少、更聚焦

的精細化團隊負責外部管理。今年初，小鵬汽車直營模式比例為７０％。

據了解，近期小鵬汽車在渠道上篩選淘汰效率低下的直營門店，調整網點布局。與之對應，

小鵬汽車逐步提高授權比例，向三四線城市引入更多的經銷商。

對於小鵬汽車而言，經銷商擁有豐富的渠道資源和靈活建店資金，能夠幫助小鵬汽車減輕直

接建店的資金和運營負擔，快速擴張下沉市場。另外，擴大經銷商規模有利於發揮王鳳英在傳統

汽車時期積累的核心經銷商資源。業內人士評價稱，王鳳英擅長營銷與銷售服務，能夠以極少的

資源管理好經銷商渠道，甚至達到直營門店同等的服務水準。（ｒｙ）

