《經濟通通訊社１２日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產集

團有限公司新增９條被執行人信息，執行標的合計１２億餘元人民幣，涉及金融借款合同糾紛、

票據追索權糾紛等，執行法院為濟南市中級人民法院、杭州市拱墅區人民法院等。

風險信息顯示，目前，恒大地產集團有限公司存在５９０餘條被執行人信息，被執行總金額

超５４９億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息。（ｃｔ）

