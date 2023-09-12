《經濟通通訊社１２日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產集
團有限公司新增９條被執行人信息，執行標的合計１２億餘元人民幣，涉及金融借款合同糾紛、
票據追索權糾紛等，執行法院為濟南市中級人民法院、杭州市拱墅區人民法院等。
風險信息顯示，目前，恒大地產集團有限公司存在５９０餘條被執行人信息，被執行總金額
超５４９億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息。（ｃｔ）
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12/09/2023 10:12
【恒大困局】恒大地產再被執行１２億，累計被執行超５４９億
《經濟通通訊社１２日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產集
團有限公司新增９條被執行人信息，執行標的合計１２億餘元人民幣，涉及金融借款合同糾紛、
票據追索權糾紛等，執行法院為濟南市中級人民法院、杭州市拱墅區人民法院等。
風險信息顯示，目前，恒大地產集團有限公司存在５９０餘條被執行人信息，被執行總金額
超５４９億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息。（ｃｔ）
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