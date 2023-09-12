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AH股新聞

12/09/2023 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０８％，人幣大漲官媒讚人行出手敏銳

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行罕見在周一（１１日）的午間休市時間公布８月新增
信貸社融數據，數據表現理想，加上人行開腔穩匯，Ａ股當日下午上演反轉劇情，陸股通恢復淨
流入，隔夜境內外人民幣均創出６個月最大漲幅。今早Ａ股窄幅低開回吐，上證綜合指數（滬綜
指）低開０﹒０８％，報３１４０﹒３４點，深成指低開０﹒０６％，煤炭股造好，保險、地產
股走低。
　　《證券時報》發表頭版評論文章指，從人行的超常規舉動及其對於穩定市場所產生的積極正
面作用，可以觀察到金融管理部門對市場情緒變化有著敏銳的覺察能力，並且能夠基於情緒變化
及時出台政策，避免市場單邊超調風險繼續惡化。
　　不過外媒報道則給出人行穩匯的另一面：為了防止人民幣觸及７﹒５紅線，據報人行加強對
國內企業大宗美元採購的審查，公司購買５０００萬或以上的美元外匯需要獲得人行的批准，人
行還對一些借出貸款供用戶購買大額美元的機構作出了警告。
　　再有二線城市大幅放寬樓市調控，江蘇省蘇州市提供購房補貼等措施，並表示「新市民」等
群體與本地戶籍適用同等政策；福建省會福州市宣布五城區取消商品住房限購限售。
　　人民銀行進行２０９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放１９５０億元，連
續兩日放水共３９８０億元。（ｅｙ）

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