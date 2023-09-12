《經濟通通訊社１２日專訊》Ａ股昨日（１１日）受利好帶動升，陸股通恢復淨流入，惟今

早Ａ股窄幅低開回吐，半日維持好淡拉鋸格局，滬綜指半日升０﹒０４％，報３１４４﹒０３點

，深成指升０﹒３２％，創業板指跌０﹒１％。陸股通窄幅淨流出，兩市半日成交４４９３億元

（人民幣．下同）。

《證券時報》發表頭版評論文章指，從人行的超常規舉動及其對於穩定市場所產生的積極正

面作用，可以觀察到金融管理部門對市場情緒變化有著敏銳的覺察能力，並且能夠基於情緒變化

及時出台政策，避免市場單邊超調風險繼續惡化。



＊保險股領跌，新保Ａ挫７％＊



國家金監總局周末出手調整保險公司投資Ａ股槓桿，引險資救市，國壽集團首席投資官王軍

輝，泰康資產ＣＥＯ段國聖、平安集團相關負責人、人保資產相關負責人接受官媒採訪時紛紛表

示：堅定看好中國資本市場投資價值，將充分發揮險資壓艙石作用。

險企代表齊作出政治表態，但信心喊話未能穩住小股東，保險股今早跌幅顯著，新華保險

（滬：６０１３３６）出現崩盤行情，股價挫７﹒１％，中國太保（滬：６０１６０１）跌

１﹒８％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）、中國

平安（滬：６０１３１８）走低０﹒８％。



＊特斯拉概念炒起＊



摩根士丹利上調對特斯拉的評級，稱其Ｄｏｊｏ超級計算機有望提升市值多達５０００億美

元，特斯拉美股隔晚股價大漲１０％。滬深特斯拉概念有炒作，勝宏科技（深：３００４７６）

飆１６﹒６％，德邁仕（深：３０１００７）飆１３﹒７％，文燦股份（滬：６０３３４８）漲

停，超達裝備（深：３０１１８６）升７％，華工科技（深：０００９８８）、賽騰股份

（滬：６０３２８３）升６﹒２％。（ｅｙ）

