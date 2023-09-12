《經濟通通訊社１２日專訊》Ａ股昨日受利好帶動升，陸股通恢復淨流入，惟今日Ａ股市況

迅速回冷，全日維持好淡拉鋸格局，滬綜指收跌０﹒１８％，報３１３７﹒０６點，深成指跌

０﹒０８％，創業板指跌０﹒５９％。陸股通今早窄幅流出，午後走資幅度擴大，收市時淨流出

１９﹒８億元（人民幣．下同），兩市全日成交７０８３億元，按日大減１５﹒８％。

據《路透》引述消息人士稱，為了解決地方政府的隱性債務問題，中國當局將對數千家地方

政府融資平台（ＬＧＦＶ）的活動進行更嚴格的審查，並禁止新的地方融資平台公開發行城投債

。

另外，據報碧桂園（０２００７）八隻境內債期方案有六隻獲得持有人通過展期，其餘兩隻

境內債投票截止日推遲至今晚。消息透露，碧桂園六隻在岸債券的還款期限延長三年。但隨著更

多的房地產公司陷入窘境，一些境內債一再展期亦令投資者不滿，如遠洋集團（０３３７７）旗

下遠洋資本公布，再次延期兌付「２０遠資０１」的議案未獲通過。



＊保險股重創，券商股回吐＊



國家金監總局周末出手調整保險公司投資Ａ股槓桿，引險資救市，國壽集團首席投資官王軍

輝，泰康資產ＣＥＯ段國聖、平安集團相關負責人、人保資產相關負責人接受官媒採訪時紛紛表

示：堅定看好中國資本市場投資價值，將充分發揮險資壓艙石作用。

險企代表齊作出政治表態，但信心喊話未能穩住小股東，保險股跌幅顯著，新華保險

（滬：６０１３３６）首８月累計原保險保費收入按年增５﹒５９％，價仍挫７﹒８％，中國人

壽（滬：６０１６２８）首８月原保費收入按年升５﹒６％，收市價跌２﹒１％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌１﹒７％，中國平安（滬：６０１３１８）、中國人保

（滬：６０１３１９）跌０﹒８％。

券商股幾乎全線回吐，國盛金控（深：００２６７０）跌２﹒９％，中信建投

（滬：６０１０６６）跌１﹒５％，東方財富（深：３０００５９）跌１﹒４％，海通證券

（滬：６００８３７）走低１﹒２％，中金公司（滬：６０１９９５）跌１﹒１％。



＊減肥藥概念連飆兩日＊



內地８月ＣＰＩ同比上漲０﹒１％，時隔一個月後恢復上漲，內媒引述財信國際經濟研究院

副院長伍超明表示，預計９月ＣＰＩ提高至０﹒２％左右，年底有望達到約１％。伍超明認為，

未來豬肉價格受假期需求支撐仍存在一定上漲空間，但受去年基數走高影響，其對ＣＰＩ同比的

拉動作用或繼續為負。

豬肉股走高，巨星農牧（滬：６０３４７７）升４﹒３％，溫氏股份（深：３００４９８）

升３﹒８％，華統股份（深：００２８４０）升３﹒４％，海大集團（深：００２３１１）、新

五豐（滬：６００９７５）走高３﹒１％，雙匯發展（深：０００８９５）升２﹒４％。

市況淡靜，游資追逐新概念，減肥藥概念連續兩日跑出，常山藥業（深：３００２５５）飆

兩成漲停，翰宇藥業（深：３００１９９）升１３﹒６％，德展健康（深：０００８１３）升一

成漲停，爭光股份（深：３０１０９２）升８％，金凱生科（深：３０１５０９）升７﹒４％。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７６０﹒６０ －０﹒１８

上證綜合指數 ３１３７﹒０６ －０﹒１８ ２８１８﹒９８

上證Ａ股指數 ３２８９﹒０８ －０﹒１８

深證成份指數 １０３７３﹒９９ －０﹒０８ ４２６４﹒１１

深圳創業板指數 ２０５１﹒０４ －０﹒５９

上證Ｂ股指數 ２３８﹒６８ ＋０﹒４０ ０﹒６１

深證Ｂ股指數 １１４４﹒１３ －０﹒１７ ０﹒３５

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