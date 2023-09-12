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AH股新聞

12/09/2023 15:11

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１８％，市況急轉冷成交驟降外資流出

　　《經濟通通訊社１２日專訊》Ａ股昨日受利好帶動升，陸股通恢復淨流入，惟今日Ａ股市況
迅速回冷，全日維持好淡拉鋸格局，滬綜指收跌０﹒１８％，報３１３７﹒０６點，深成指跌
０﹒０８％，創業板指跌０﹒５９％。陸股通今早窄幅流出，午後走資幅度擴大，收市時淨流出
１９﹒８億元（人民幣．下同），兩市全日成交７０８３億元，按日大減１５﹒８％。
　　據《路透》引述消息人士稱，為了解決地方政府的隱性債務問題，中國當局將對數千家地方
政府融資平台（ＬＧＦＶ）的活動進行更嚴格的審查，並禁止新的地方融資平台公開發行城投債

　　另外，據報碧桂園（０２００７）八隻境內債期方案有六隻獲得持有人通過展期，其餘兩隻
境內債投票截止日推遲至今晚。消息透露，碧桂園六隻在岸債券的還款期限延長三年。但隨著更
多的房地產公司陷入窘境，一些境內債一再展期亦令投資者不滿，如遠洋集團（０３３７７）旗
下遠洋資本公布，再次延期兌付「２０遠資０１」的議案未獲通過。
　
＊保險股重創，券商股回吐＊
　
　　國家金監總局周末出手調整保險公司投資Ａ股槓桿，引險資救市，國壽集團首席投資官王軍
輝，泰康資產ＣＥＯ段國聖、平安集團相關負責人、人保資產相關負責人接受官媒採訪時紛紛表
示：堅定看好中國資本市場投資價值，將充分發揮險資壓艙石作用。
　　險企代表齊作出政治表態，但信心喊話未能穩住小股東，保險股跌幅顯著，新華保險
（滬：６０１３３６）首８月累計原保險保費收入按年增５﹒５９％，價仍挫７﹒８％，中國人
壽（滬：６０１６２８）首８月原保費收入按年升５﹒６％，收市價跌２﹒１％，中國太保
（滬：６０１６０１）跌１﹒７％，中國平安（滬：６０１３１８）、中國人保
（滬：６０１３１９）跌０﹒８％。
　　券商股幾乎全線回吐，國盛金控（深：００２６７０）跌２﹒９％，中信建投
（滬：６０１０６６）跌１﹒５％，東方財富（深：３０００５９）跌１﹒４％，海通證券
（滬：６００８３７）走低１﹒２％，中金公司（滬：６０１９９５）跌１﹒１％。
　
＊減肥藥概念連飆兩日＊
　
　　內地８月ＣＰＩ同比上漲０﹒１％，時隔一個月後恢復上漲，內媒引述財信國際經濟研究院
副院長伍超明表示，預計９月ＣＰＩ提高至０﹒２％左右，年底有望達到約１％。伍超明認為，
未來豬肉價格受假期需求支撐仍存在一定上漲空間，但受去年基數走高影響，其對ＣＰＩ同比的
拉動作用或繼續為負。
　　豬肉股走高，巨星農牧（滬：６０３４７７）升４﹒３％，溫氏股份（深：３００４９８）
升３﹒８％，華統股份（深：００２８４０）升３﹒４％，海大集團（深：００２３１１）、新
五豐（滬：６００９７５）走高３﹒１％，雙匯發展（深：０００８９５）升２﹒４％。
　　市況淡靜，游資追逐新概念，減肥藥概念連續兩日跑出，常山藥業（深：３００２５５）飆
兩成漲停，翰宇藥業（深：３００１９９）升１３﹒６％，德展健康（深：０００８１３）升一
成漲停，爭光股份（深：３０１０９２）升８％，金凱生科（深：３０１５０９）升７﹒４％。
（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７６０﹒６０　　－０﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１３７﹒０６　　－０﹒１８　　　　２８１８﹒９８　　
　　上證Ａ股指數　　３２８９﹒０８　　－０﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０３７３﹒９９　－０﹒０８　　　　４２６４﹒１１　　
　　深圳創業板指數　２０５１﹒０４　　－０﹒５９　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２３８﹒６８　　＋０﹒４０　　　　　０﹒６１　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１４４﹒１３　　－０﹒１７　　　　　０﹒３５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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