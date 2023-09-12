《經濟通通訊社１２日專訊》據中國裁判文書網９月５日披露的民事裁定書顯示，江蘇恒瑞

醫藥股份有限公司（滬：６００２７６）作為申請人向北京市第二中級人民法院申請仲裁程序中

的財產保全，請求查封、凍結被申請人大連萬春布林醫藥有限公司（下稱大連萬春）名下財產，

限額２億元（人民幣．下同）。法院經審查認為，恒瑞醫藥的財產保全申請符合法律規定，應予

准許。裁定書日期為２０２３年５月１１日。

對於上述消息，恒瑞醫藥方面表示消息屬實，目前案件正在仲裁委仲裁中。

恒瑞醫藥開盤向下，現價跌０﹒５％，報４２﹒８元。

恒瑞醫藥與大連萬春的仲裁案或與兩公司此前的戰略合作有關。２０２１年８月２５日，恒

瑞醫藥與大連萬春簽署《增資入股協議》和《普那布林產品合作協議》，恒瑞醫藥獲得在大中華

地區的聯合開發及獨家商業化普那布林的權益。恒瑞醫藥與大連萬春在普那布林上的合作本被寄

予厚望，但事與願違，普那布林在美國和中國的上市申請均被拒絕。根據此前披露的信息，恒瑞

醫藥已向大連萬春支付了２億元首付款，此次恒瑞醫藥要求凍結大連萬春名下資產或與這筆２億

元的首付款相關。（ｒｙ）

