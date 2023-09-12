《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行罕見在周一（１１日）的午間休市時間公布８月新增

信貸社融數據，數據表現理想，加上人行開腔穩匯，Ａ股當日下午上演反轉劇情，滬綜指一度升

超１％，全日收升０﹒８４％，陸股通恢復淨流入。

《證券時報》發表頭版評論文章指，盤中發布金融數據，交易時段喊話匯率市場，從人行的

超常規舉動及其對於穩定市場所產生的積極正面作用，可以觀察到金融管理部門對市場情緒變化

有著敏銳的覺察能力，並且能夠基於情緒變化及時出台政策，避免市場單邊超調風險繼續惡化。

當前，部分宏觀經濟指標已有邊際改善的積極變化，市場期待更多政策的精準「加持」，也願意

傾聽潤物細無聲的政策「好聲音」。

文章指，穩經濟政策從密集落地到見效需要時間，假以時日，政策效果會顯現在經濟運行數

據上，而近期公布的高頻數據和先行指標，已反映出經濟運行邊際向好的趨勢，對市場運行形成

支撐。

不過文章又指出，信心修復同樣是漸進曲折的過程，期間的風吹草動必然會影響投資消費行

為，向上修復的經濟動能也可能出現波動。在經濟面臨逆風環境時，一些對沖性政策出台的時機

很大程度上決定著效果好壞。同樣的政策力度，出台時機不同，效果可能判若霄壤。因此，在當

前信心和預期仍偏弱的事實面前，決策應當更加積極地回應市場關切，繼續做好政策與市場的溝

通工作，放大積極的政策信號，支持市場穩定健康運行。（ｅｙ）

