《經濟通通訊社１２日專訊》網上盛傳茅台集團前董事長袁仁國上周六晚（９日）在獄中病

逝，據內媒《財新》引述一名接近茅台集團的人士指，袁仁國８月下旬已經被送到醫院，其後於

９月９日因腦溢血在醫院去世，終年６６歲。報道引述一名接近酒協人士亦確認袁仁國去世的消

息。

袁仁國出生於１９５６年１０月，為茅台鎮所在的貴州仁懷市本地人，２０１１年至

２０１８年期間任茅台董事長，是茅台的第四代當家人，亦是讓茅台酒蛻變成「國寶」的關鍵人

物。袁仁國在任內將茅台集團的年產值從１０億元（人民幣．下同）提升至７６０億元，還提出

「品牌、市場、營銷」深度融合的管理理念，令茅台酒變得炙手可熱，甚至一酒難求。

袁仁國主力走官場路線，茅台酒一度成為內地官員吃飯應酬甚至收受賄賂的「標配」，擁有

其他白酒品牌所沒有的政治價值，多年以來茅台一直有價有市。不過中國當局啟動反腐風暴後，

袁仁國的經營路線讓他負上代價，當局指控袁仁國把茅台酒經營權當作拉攏關係的工具，謀取政

治資本和金錢利益，大搞家族式腐敗，結果於２０２１年９月袁仁國被裁定受賄罪成，判處無期

徒刑，剝奪政治權利終身。（ｅｙ）

