《經濟通通訊社１２日專訊》教育部頒布《校外培訓行政處罰暫行辦法》，自２０２３年

１０月１５日起施行。《辦法》明確了實施機關、管轄權限、違法情形、法律責任、處罰程序等

，如擅自舉辦校外培訓機構、開展學科類隱形變異培訓、舉辦社會性競賽，將按實際情況給予不

同處罰，包括警告、通報批評，罰款、沒收違法所得、沒收非法財物，吊銷許可證件，限制從業

等。

其中，自然人、法人或者其他組織變相開展學科類校外培訓，如「通過即時通訊、網絡會議

、直播平台等方式有償開展校外培訓」、「利用居民樓、酒店、咖啡廳等場所有償組織開展『一

對一』『一對多』等校外培訓」，「以諮詢、文化傳播、素質拓展、競賽、思維訓練、家政服務

、家庭教育指導、住家教師、眾籌私教、遊學、研學、冬夏令營、托管等名義有償開展校外培訓

」，最高罰款１０萬元人民幣。校外培訓機構超出辦學許可範圍，將被警告及沒收違法所得，並

須退還所收費用；嚴重者將被責令停止招收學員、吊銷許可證件。



＊擅自舉辦校外培訓機構，最高罰款違法所得５倍＊



教育部校外教育培訓監管司負責人表示，擅自舉辦校外培訓機構（民辦學校），是民辦教育

促進法明令禁止的違法行為，一些「黑機構」搞惡性競爭，導致「劣幣驅逐良幣」，擾亂行業生

態，損害家長和學生權益。《辦法》列明了擅自舉辦校外培訓機構的認定情形，規定自然人、法

人或者其他組織未經審批開展校外培訓，同時符合線下培訓有專門的培訓場所或線上培訓有特定

的網站或者應用程序、有２名以上培訓從業人員、有相應的組織機構和分工的，即構成擅自舉辦

校外培訓機構，責令停止舉辦、退還所收費用，並對舉辦者處違法所得一倍以上五倍以下罰款。

負責人又稱，未經審批擅自有償開展學科類隱形變異培訓，存在培訓環境安全風險、培訓內

容危害風險、「退費難」風險等，既容易損害家長權益和學生身心健康，又可能使全社會陷入「

教育內捲」無益競爭的泥潭，必須依法堅決予以打擊。違規舉辦的「黑競賽」普遍存在收費高昂

、質量低下、兜售獎項、牟取暴利等嚴重問題，不僅加重學生負擔，還隱藏詐騙風險，必須依法

予以治理。（ｓｌ）

