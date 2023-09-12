《經濟通通訊社１２日專訊》廣州「認房不認貸」等新政落地後首場土地拍賣昨日進入搖號

環節，最終一幅位於海珠區上涌果樹公園北側佔地１７﹒７萬平方米、總建面約３６﹒３７萬平

方米的巨無霸地塊，以１２７﹒８９億元（人民幣．下同）封頂價成交，溢價率１５％，是廣州

土拍史上總價第五高的地塊，也是今年廣州出讓的第二宗總價過百億的地塊，而拿下這塊地的是

中海地產。

作為廣州中心區的優質地塊，該塊地起拍價已達１１１﹒２億元，是海珠區今年以來總價最

高的地塊，但仍吸引到保利、中海、華潤、招商、越秀、華發、珠實、廣州地鐵等１６家房企參

與競拍。該場競拍在８日經過一個多小時８５輪競價後觸及１２７﹒８９億元封頂價，使這塊地

成為海珠區史上總價最高的「地王」，折合樓面價為每平方米５﹒２萬元，位列廣州全市第四。

最後參與搖號的仍有１４家房企。



＊月前開發商嫌貴，新政出台後吸引十幾家房企競拍＊



官媒《中國房地產報》引述業內人士指，這塊地一個月前剛掛牌時，不少開發商都反映總價

太高，不確定會不會參與，沒想到最後有這麼多房企報名。

８日還有一幅位於番禺大石街新光快速西側地塊展開競拍，共有１２家房企參與，１１分鐘

就競價了１０輪，將總價推高至約１０﹒８億元的最高限價，溢價率約１５％，折合樓面價每平

方米２﹒２６萬元。最終８家房企參與搖號，１１日搖號結果出爐，由山西金振德摘得這塊地。

克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉認為，這兩塊地本身條件不錯，進入搖號環節並不讓人意

外。問題在於最近幾個月廣州市場銷售轉冷，開發商信心不足，如果不是有新政出台，不排除沒

有那麼多家房企會參與搖號，「所以，客觀來看新政還是幫忙推了一把，讓大家至少有了盼頭」

。（ｓｌ）

