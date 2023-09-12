《經濟通通訊社１２日專訊》文化和旅遊部今日發布《關於公布經營中國公民組團赴俄羅斯

免簽旅遊業務旅行社名單（第一批）》的公告指，根據中國和俄羅斯政府的互免團體旅遊簽證協

定相關規定，經中俄雙方友好協商，現公布經營中國公民組團赴俄羅斯免簽旅遊業務旅行社第一

批名單。

名單顯示，首批可經營免簽赴俄旅行團的旅行社有２６８家，包括廣東３６家，黑龍江３１

家，北京３０家，吉林２０家，江蘇１１家，上海、內蒙古、山東、四川各１０家，山西、福建

、重慶各８家，新疆生產建設兵團６家，浙江、江西、廣西、雲南、陝西、新疆各５家，天津、

河北、遼寧、安徽、湖北、甘肅各４家，河南、湖南、青海、寧夏各３家，海南、貴州２家。

俄羅斯與中國之間的免簽證團體交流機制於８月１日重啟，但俄羅斯旅遊運營商協會９月１

日表示，中國遊客赴俄免簽團體遊尚未開啟，而赴華俄羅斯免簽團體遊僅能通過遠東口岸成行。

中國駐俄羅斯大使張漢暉隨後透露，中國和俄羅斯正在討論免簽團體遊問題，又指中俄雙方各存

在一些問題，一般是由於雙方理解不佳所致，但兩國都非常重視發展旅遊業；積累的問題需要通

過共同努力來解決，為中俄遊客創造有利條件。

此外，《俄羅斯衛星通訊社》今日稍早引述俄羅斯外交部副部長安德烈．魯登科表示，俄方

不排除未來全面取消中國公民簽證的可能性，而實現這一目標應循序漸進。（ｓｌ）

