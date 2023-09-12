《經濟通通訊社１２日專訊》中國人壽保險（集團）公司原黨委書記、董事長王濱受賄、隱

瞞境外存款一案，今日在山東省濟南市中級人民法院公開宣判。法院裁定王濱兩罪罪成，判處死

刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行兩年期滿依

法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對查封、扣押、凍結在案的受賄所得財物及其

孳息予以追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。

法院審理查明，王濱在１９９７年至２０２１年間，利用擔任中國農業發展銀行江西省分行

黨組副書記、副行長，交通銀行北京市分行黨委書記、行長，交通銀行黨委委員、副行長，交銀

國際信托有限公司董事長，中國太平保險集團有限責任公司黨委書記、董事長，中國人壽保險（

集團）公司黨委書記、董事長兼廣發銀行董事長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件

，為有關單位和個人在貸款融資、項目合作、人事安排等事項上提供幫助，本人直接或者通過其

親屬非法收受財物共計折合人民幣３﹒２５億餘元。２０１２年１月起，王濱違反國家外匯管理

制度和國家工作人員境外存款申報制度，將共計折合５６４２萬餘元人民幣的外幣存入其親屬在

香港開立的銀行和證券帳戶，隱瞞不報。



＊被中紀委斥製造、放大金融風險，大搞金融腐敗＊



６４歲的王濱２０２２年１月被查，同年９月被雙開。中紀委國家監委當時通報，王濱的問

題包括「拒不落實黨中央關於防範化解金融風險重大決策部署，既製造、放大金融風險，又大搞

金融腐敗」，「借用管理和服務對象巨額錢款，違規擁有非上市公司股份」、「干預和插手市場

經濟活動」、「家風敗壞，長期極度縱容甚至幫助其親屬進行違紀違法活動」等。（ｓｌ）

