《經濟通通訊社１２日專訊》華為今日正式發布與賽力斯（滬：６０１１２７）聯合設計的

新款智能汽車問界新Ｍ７，且同日開始交付。華為常務董事、終端ＢＧ ＣＥＯ、智能汽車解決

方案ＢＵ ＣＥＯ余承東在發布會上介紹，問界新Ｍ７搭載更強大的ＨＵＡＷＥＩ ＡＤＳ

２﹒０高階智能駕駛系統，率先實現不依賴高精地圖的高速、城區高階智能駕駛。預計到今年

１２月，城區ＮＣＡ（智駕領航輔助）將覆蓋全國。

余承東此前曾表示，高精地圖覆蓋全國的難度太大，中國道路幾乎實時在變動，只有不依賴

高精地圖的智駕系統，才具備大規模上車實用的價值。

此外，余承東在發布會上指出，華為智能座艙一直被抄襲，從未被超越。今次問界新Ｍ７共

有六座和大五座兩個版本，華為與合作夥伴賽力斯在升級打造上耗資超過５億元（人民幣．下同

），用於車身、底盤和性能，空間設計和布局，智能駕駛和智能座艙。

問界新Ｍ７綜合續航里程為１３００公里，純電續航２４０公里，「享六座」、「大５座」

兩種版本售價介乎２４﹒９８萬元至３２﹒９８萬元，即日起至２０２３年１０月７日預定可享

價值３﹒３萬元的權益，包括現金優惠６０００元。問界新Ｍ７大五座版本已於８月底至９月初

舉行的成都車展開啟預售，預售價２５﹒８萬元起。（ｓｌ）

