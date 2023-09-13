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AH股新聞

13/09/2023 15:32

《駐滬專電》上海８月人民幣貸款增５４３億，存款減少１２１億元

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》人行上海總部今日公布的數據顯示，８月
上海人民幣貸款增加５４３億元，同比少增１２４億元（人民幣．下同）。分部門看，住戶部門
貸款增加９３億元，其中，短期貸款增加８０億元，中長期貸款增加１４億元；企事業單位貸款
增加３１９億元，其中，短期貸款減少５４億元，中長期貸款增加２６７億元；非銀行業金融機
構貸款增加１４億元。外幣貸款減少１８億美元，同比少減１３億美元。
　　截至８月末，上海人民幣貸款餘額為１０﹒３１萬億元，同比增長８﹒９％，增速比７月末
低０﹒２個百分點；外幣貸款餘額為８５８億美元，同比下降１６﹒９％，增速比７月末高
０﹒７個百分點。
　　存款方面，８月人民幣存款減少１２１億元，同比多減１１２５億元，其中，住戶存款增加
４９７億元，同比多增５５億元；非金融企業存款減少４９１億元，同比多減１１７９億元；財
政性存款增加６３４億元，同比多增３８２億元；非銀行業金融機構存款減少３０５億元，同比
少減６１８億元。外幣存款減少６億美元，同比少減５３億美元。
　　截至８月末，人民幣各項存款餘額為１８﹒８６萬億元，同比增長５﹒５％，增速比７月末
低０﹒７個百分點；外幣存款餘額為１４７５億美元，同比下降１８﹒２％，增速比７月末高
２﹒３個百分點。

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