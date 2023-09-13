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AH股新聞

13/09/2023 16:07

《駐滬專電》外灘金融峰會下周開幕，基辛格等全球財經領袖齊聚

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》由中國金融四十人論壇（ＣＦ４０）與中
國國際經濟交流中心（ＣＣＩＥＥ）聯合主辦的第五屆外灘金融峰會將於下周五至周日（２２－
２４日）在上海黃浦區召開。
　　時隔三年，本屆外灘峰會重回以線下為主的形式，出席嘉賓包括美國前國務卿基辛格
（Ｈｅｎｒｙ　Ａｌｆｒｅｄ　ＫＩＳＳＩＮＧＥＲ），歐盟委員會第一執行副主席東布羅夫斯
基斯（Ｖａｌｄｉｓ　ＤＯＭＢＲＯＶＳＫＩＳ），美國第７０任財政部長魯賓（Ｒｏｂｅｒｔ
　ＲＵＢＩＮ），歐洲央行原行長特里謝（Ｊｅａｎ－Ｃｌａｕｄｅ　ＴＲＩＣＨＥＴ），日本
央行原行長白川方明，德國央行原行長魏伯昂（Ａｘｅｌ　Ａ﹒ＷＥＢＥＲ），印度央行原行長
拉詹（Ｒａｇｈｕｒａｍ　ＲＡＪＡＮ），國際貨幣基金組織第一副總裁吉塔．戈皮納特
（Ｇｉｔａ　ＧＯＰＩＮＡＴＨ）等在內的近７００位全球財經政要、機構高管與學界領袖，將
在本屆峰會上展開頭腦風暴、分享真知灼見。
　　本次外灘峰會持續聚焦綠色發展、國際金融、資產管理、金融科技四大主題，為上海建成具
有全球重要影響力的國際金融中心，為中國作為建設性力量參與國際治理，為國際社會消弭分歧
、增進互信、凝聚共識，貢獻價值與力量。

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