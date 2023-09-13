《經濟通通訊社１３日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，於
２０２３年１月１日至８月３１日期間，子公司中國太平洋人壽保險累計原保險業務收入為
１８８８﹒８７億元人民幣，按年增長９﹒２％；子公司中國太平洋財產保險累計原保險業務收
入為１３２０﹒５３億元人民幣，按年增長１１﹒９％。（ｈｐ）
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13/09/2023 18:00
《國企紅籌》中國太保首８個月壽險業務原保險收入按年增９﹒２％
《經濟通通訊社１３日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，於
２０２３年１月１日至８月３１日期間，子公司中國太平洋人壽保險累計原保險業務收入為
１８８８﹒８７億元人民幣，按年增長９﹒２％；子公司中國太平洋財產保險累計原保險業務收
入為１３２０﹒５３億元人民幣，按年增長１１﹒９％。（ｈｐ）
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