《經濟通通訊社１３日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布

，今年１月１日至８月３１日經由公司子公司中國人民財產保險股份、中國人民人壽保險股份及

中國人民健康保險股份所獲得的原保險保費收入分別為３６６３﹒０８億元（人民幣．下同）、

８７２﹒９億元及３７４﹒７７億元，分別按年升７﹒７％、１１﹒５％以及１０﹒５％。而以

上三家子公司的原保險保費收入總共為４９１０﹒７５億元，按年升８﹒５３％。（ｂｎ）

