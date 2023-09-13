《經濟通通訊社１３日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布
，今年１月１日至８月３１日經由公司子公司中國人民財產保險股份、中國人民人壽保險股份及
中國人民健康保險股份所獲得的原保險保費收入分別為３６６３﹒０８億元（人民幣．下同）、
８７２﹒９億元及３７４﹒７７億元，分別按年升７﹒７％、１１﹒５％以及１０﹒５％。而以
上三家子公司的原保險保費收入總共為４９１０﹒７５億元，按年升８﹒５３％。（ｂｎ）
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13/09/2023 17:51
《國企紅籌》人保（０１３３９）首８月原保險保費收入升８﹒５％
《經濟通通訊社１３日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布
，今年１月１日至８月３１日經由公司子公司中國人民財產保險股份、中國人民人壽保險股份及
中國人民健康保險股份所獲得的原保險保費收入分別為３６６３﹒０８億元（人民幣．下同）、
８７２﹒９億元及３７４﹒７７億元，分別按年升７﹒７％、１１﹒５％以及１０﹒５％。而以
上三家子公司的原保險保費收入總共為４９１０﹒７５億元，按年升８﹒５３％。（ｂｎ）
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