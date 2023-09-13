《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：弘揚海關隊伍優良作風

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國家主席習近平１１日給紅其拉甫海關全體關員回信，對海關系統幹部職工更好履行職責使命提

出殷切期望。



推動更多符合條件的在閩優質台企在大陸上市

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《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見

》。《意見》提出，推動設立兩岸產業融合發展基金，支持海峽股權交易中心「台資板」創新升

級，加強與新三板合作對接，推動更多符合條件的在閩優質台企在大陸上市，鼓勵更多台企參與

大陸金融市場發展。



國資央企打造助力東北振興「新樣本」

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國資委黨委１１日召開擴大會議提出，要梳理推動新時代東北全面振興工作任務，進一步加強統

籌協調，支持指導中央企業深化與東北地區全方位合作，以更大力度投資東北、布局東北、建設

東北、發展東北。





《上海證券報》



支持福建探索海峽兩岸融合發展新路

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《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見

》昨日發布。《意見》提出，推動設立兩岸產業融合發展基金，支持海峽股權交易中心「台資板

」創新升級，加強與新三板合作對接，推動更多符合條件的在閩優質台企在大陸上市，鼓勵更多

台企參與大陸金融市場發展。



央地集中推出數萬億元民間投資項目

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近段時間以來，從部委到地方集中推出一批民間投資項目，以進一步促進民間投資健康發展，投

資規模達數萬億元（人民幣．下同）。



央企加碼投資東北地區

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「以更大力度投資東北、布局東北、建設東北、發展東北。」９月１１日，國務院國資委黨委召

開擴大會議，提出要進一步支持推動國資央企持續推進落實好東北全面振興戰略，積極助力地方

經濟發展，強化戰略支撐作用。





《證券時報》



融券Ｔ＋０策略爭議發酵，高波動券存套利漏洞

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近期，市場上關於融券Ｔ＋０策略存在制度套利漏洞的爭議持續發酵。不少投資者認為，融券業

務存在公平性以及制度一致性等問題，矛頭更是直指開展融券Ｔ＋０策略的量化基金。在券源稀

缺的背景下，在券源的分配上券商是否與頭部量化基金存在勾兌行為，備受市場關注。



國資委：支持央企深化與東北地區全方位合作

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國務院國資委黨委１１日召開擴大會議，進一步支持推動國資央企持續推進落實好東北全面振興

戰略，積極助力地方經濟發展，強化戰略支撐作用；準確把握國際經貿合作的重要領域和發展方

向，為服務國家開放發展大局多作貢獻。



北京二手房指導價限制「鬆綁」

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北京已經放鬆二手房指導價限制，單價每平方米１８萬元以下的房源現在都能展示了，高價學區

房房源明顯增多。北京此前對二手房指導價進行限制，是為了讓過熱區域的二手房價回歸理性。

（ｌｃ）

