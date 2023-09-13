《神州經脈》滬深股市今（１３日）早小幅高開後轉跌，隨著美股市場科技股下跌，國內同

業出現急跌行情，拖累三大指數盤中明確下跌，滬綜指三千一仍有支持，午後跌幅收窄，全日收

跌０﹒４５％，報３１２３﹒０７點，深成指跌１﹒１４％，創業板指則同挫１﹒１４％，盤中

曾刷新２０２０年４月以來新低。

外資連續兩天流走，今日遁陸股通淨流出６５﹒９２億元（人民幣．下同），兩市全日成交

６９８２億元，按日減少１﹒４％，接近月內低位。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅低開後維持區間震盪，尾盤回升至日內高位，

收報７﹒２７８９，較上個交易日４時３０分收盤價升４６點子，三連升，續創９月４日以來逾

一周新高，全日在７﹒２７６５至７﹒２９１９之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１８９４，較上個交易日升９２點子，三連升，創９月５日以來逾一周新高，上個交易日報

７﹒１９８６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見》印發，提

出２１條意見，支持福建建設兩岸融合發展示範區，支持廈門與金門加快融合發展，實施金門居

民在廈門同等享受當地居民待遇；推動設立兩岸產業融合發展基金，支持海峽股權交易中心「台

資板」創新升級，加強與新三板合作對接，推動更多符合條件的在閩優質台企在大陸上市，鼓勵

更多台企參與大陸金融市場發展等。另外，國務院近日批覆同意出台實施《東莞深化兩岸創新發

展合作總體方案》，國台辦新任發言人陳斌華表示，《總體方案》聚焦產業、市場、民生三大關

鍵領域，將幫助台企轉型升級、拓展內需市場，促進兩岸創新合作、融合發展。



２﹒ 人民銀行今日宣布，９月１９日（下周二）在香港發行１５０億元６個月期央票，是人行

２０１８年在香港開始發行離岸央票以來，該期限的最大規模。人行主管的《金融時報》隨後發

文稱，今次在港發行的央票，其中５０億元為滾動續發，１００億元為增發，是人行一個月以內

第二次增發離岸央票。文章指，人行於８月２２日增發１００億元３個月期限央票。在當前時點

進一步增發離岸央票，釋放吸收更多離岸人民幣流動性的信號，有利於維護離岸人民幣匯率基本

穩定。接下來，不排除人行將繼續在離岸市場增發人民幣央票，發行規模還可能繼續增加，持續

加強對離岸人民幣流動性的調節。另外，中央政府將於２０２３年９月２０日在澳門發行５０億

元人民幣國債。



３﹒ 外交部發言人毛寧於例行記者會上表示，中國沒有發布禁止購買或使用ｉＰｈｏｎｅ等外

國品牌手機的禁令。她並稱，中方希望所有在中國運營的企業嚴格遵守中國的數據安全法規。早

前外媒引述知情人士稱，中國最近擴大對政府工作人員使用蘋果ｉＰｈｏｎｅ手機的限制，要求

中央政府機構工作人員不要在工作中使用蘋果手機。另蘋果最新發布ｉＰｈｏｎｅ １５系列，

亮點包括鈦金屬外殼、芯片速度更快和更強的視頻遊戲能力，內地版起售價為５９９９元。在蘋

果發布ｉＰｈｏｎｅ １５系列前，華為率先推出Ｍａｔｅ ６０系列搶市場，據報華為已將新

款Ｍａｔｅ ６０系列手機的下半年出貨量目標提高２０％，全年新機出貨量最少４０００萬部

。



４﹒ 美國銀行對全球基金經理進行的調查顯示，投資者增持新興市場的比例淨值從３４％降至

９％，為２０２２年１１月以來的最低水平，而「避開中國」主題已成為投資者最強烈的信念之

一，認為中國經濟將在１２個月內加速增長的投資者佔比為０，而在今年２月的時候，仍有

７８％的受訪投資者看好中國經濟復甦。官媒《證券時報》發表專題報道，點名量化基金通過和

券商合作，取得高波動融券，或加強市場上的做空力量，報道並探討現時合規的融券Ｔ＋０策略

是否存在制度套利漏洞。



５﹒ 歐盟執委會主席馮德萊恩發表年度國情諮文時表示，歐盟執委會將對中國電動汽車展開反

補貼調查，指中國通過大規模政府補貼政策壓低電動車價格，令全球市場充斥著廉價的中國電動

車，扭曲了歐盟市場，「歐洲歡迎競爭，但不是逐底競爭」。



６﹒ 泰國內閣會議今日決定，對中國遊客實施為期５個月的免簽政策，預計免簽時間為

２０２３年９月２５日至２０２４年２月，時段覆蓋中國國慶、春節假期等。去哪兒大數據顯示

，該決定公布後，平台上泰國機票搜索量環比上周同一時間大漲超過七成，泰國酒店搜索量環比

上漲１倍。



７﹒ 文化和旅遊部、公安部發布通知，提出大型演出活動實行實名購票和實名入場制度，每場

演出每個身份證件只能購買一張門票，購票人與入場人身份信息保持一致。演出舉辦單位面向市

場公開銷售的門票數量，不得低於核准觀眾數量的８５％，其餘１５％的門票應當在演出前２４

小時進行個人信息綁定，做到「實名綁定、實名入場」。



８﹒ 鄭州進一步鬆綁樓市，繼８月在省會城市中率先表態執行「認房不認貸」以及實施「穩樓

市１５條」取消限售令後，鄭州市住房保障和房地產管理局等四部門昨日發布通知，即日起全面

取消住房限購、限售政策，並下調商業性個人住房貸款最低首付比例，首套房貸統一調整為不低

於２０％，二套房貸統一調整為不低於３０％。另外，內地《金融時報》引述人行有關部門負責

人指，降低存量房地產利率，居民利息負擔將有效減小，目前提前還貸情況已經有所減少。

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