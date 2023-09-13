《鍾之日記》９月１３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



滬深股市今早小幅高開後轉跌，隨著美股市場科技股下跌，國內同業出現急跌行情，拖累三

大指數盤中明確下跌，滬綜指三千一仍有支持，午後跌幅收窄，全日收跌０﹒４５％，報

３１２３﹒０７點，深成指跌１﹒１４％，創業板指則同挫１﹒１４％，盤中曾刷新２０２０年

４月以來新低。

外資連續兩天流走，今日遁陸股通淨流出６５﹒９２億元人民幣，兩市全日成交６９８２億

元人民幣，按日減少１﹒４％，接近月內低位。

美國銀行對全球基金經理進行的調查顯示，投資者增持新興市場的比例淨值從３４％降至

９％，為２０２２年１１月以來的最低水平，而「避開中國」主題已成為投資者最強烈的信念之

一，認為中國經濟將在１２個月內加速增長的投資者佔比為０，而在今年２月的時候，仍有

７８％的受訪投資者看好中國經濟復甦。



＊美股下跌港股弱＊



蘋果手機市場前景受到挑戰，股價不升反跌，美股周二（１２日）全線下挫，鑑於美國經濟

顯示韌性，今晚公布的ＣＰＩ數據料反映通脹壓力上升。

利率掉期顯示，聯儲局在下周貨幣政策會議料按兵不動，１１月再次加息的概率約５０％。

港股先升後跌，恒指於１８０００關上下穿梭，收報１８００９，跌１６點或跌０﹒１％，主板

成交近７９９億元。



＊人怕出名豬怕壯，汽車出海招風雨＊



歐盟執委會主席馮德萊恩發表年度國情諮文時表示，歐盟執委會將對中國電動汽車展開反補

貼調查。馮德萊恩表示，中國通過大規模政府補貼政策壓低電動車價格，令全球市場充斥著廉價

的中國電動車，扭曲了歐盟市場，「歐洲歡迎競爭，但不是逐底競爭」。歐盟向中國電動車出手

早有訊號，有外媒此前報道，法國一直敦促歐盟啟動調查，以此對中國電動汽車徵收關稅鋪平道

路。

中國汽車工業協會的數據顯示，中國今年１到６月的汽車出口量首次超過日本，躍居世界首

位，其中新能源汽車佔出口整體的２５％。中國電動車行業競爭激烈，內捲嚴重，在不少領域已

居行業領先行列，能和國外車企爭一爭長短，而若參考「光伏模式」發展下去，更有機會實現彎

道超車。話雖如此，但如果按出口金額來看，中國汽車業要和他國相提並論仍有難度，過度標榜

宣傳車企出海成績，難免會引發海外對中國政府補貼傾銷的質疑。

車股今日走低，比亞迪（０１２１１）跌２﹒８％，小鵬汽車（０９８６８）跌２﹒５％，

吉利汽車（００１７５）滑１﹒５％，長汽（０２３３３）跌１﹒１％，廣汽集團

（０２２３８）跌１％，蔚來（０９８６６）跌０﹒９％。



＊ｉＰｈｏｎｅ １５前景難測，蘋果概念升跌不一＊



蘋果最新發布ｉＰｈｏｎｅ １５系列，新款手機的亮點包括鈦金屬外殼、芯片速度更快和

更強的視頻遊戲能力。ｉＰｈｏｎｅ １５將於９月１５日晚上８點接受預購，９月２２日發售

。但在蘋果發布新手機前，華為率先推出Ｍａｔｅ ６０系列，在內地掀起搶購潮，華為隨即將

Ｍａｔｅ ６０系列的下半年出貨量目標提高２０％，全年新機出貨量最少４０００萬部。

華為率先推新機，令多間大行看淡ｉＰｈｏｎｅ １５系列的銷情。瑞銀在蘋果發布會前發

表報告，指將ｉＰｈｏｎｅ１５系列出貨量由８０００萬至９０００萬部，下調至７８００萬部

。摩根大通上周報告亦指，如果ｉＰｈｏｎｅ１５沒有實質性的升級，不會吸引大量用戶更新換

代，並將蘋果目標價從２３５美元調低至２３０美元。

加上早前多家外媒報道，中國最近幾周擴大了對政府工作人員使用蘋果ｉＰｈｏｎｅ手機的

限制，要求在一些中央政府機構、甚至國企的工作人員不要在工作中使用ｉＰｈｏｎｅ。雖然該

消息已經獲外交部澄清，中國並沒有發布禁止購買或使用ｉＰｈｏｎｅ等外國品牌手機的禁令，

但蘋果手機的中國市場前景依然面臨挑戰。

蘋果概念股今日表現升跌不一，富智康（０２０３８）全日漲逾４﹒４％，舜宇光學科技

（０２３８２）升３％，丘鈦科技（０１４７８）升近２﹒８％；而瑞聲科技（０２０１８）跌

３﹒６％，高偉電子（０１４１５）更挫５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

