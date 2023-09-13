《經濟通通訊社１３日專訊》據《２１世紀經濟報道》引述知情人士指，近期多家銀行理財

子公司接到監管窗口指導，不允許新增理財直接融資工具業務，不過傳統的信託非標業務可以照

常繼續做。據報接到通知的銀行包括國有大行、股份制銀行和城商行。

銀行理財直接融資工具，簡稱「理財直融」，是一種類似債券的非標資產，由融資主體通過

商業銀行發行，但只容許理財資金投資，註冊發行的時候需要評級機構、律師事務所、會計師事

務所等中介機構的參與，如果發行人違約亦需要在中國理財網作信息披露，不過理財直融的底層

信用風險和其他非標業務看齊，被２０１８年出台的《資管新規》認定為非標資產。

本次監管的通知並未告知要求理財公司暫停此類工具的原因。業內人士猜測，理財直接融資

工具跟傳統非標業務沒有明顯區別，但這個通道和工具可能會被迅速做大，監管還是希望有所把

控，不使其像基金子公司這樣的通道一樣盲目做大。

值得留意的是，理財直融亦被用作為地方政府的公益性項目承擔表外融資職能，和其他城投

非標一樣，成為地方政府的隱性債務，例如南京江寧經開區過去曾發行多筆直接融資工具，稱以

綠色融資「助力雙碳減排」；上海臨港經濟發展集團亦曾以「助力企業復工復產」為由，通過工

銀理財發布理財直融產品。（ｅｙ、ｌｃ）

