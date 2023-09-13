《經濟通通訊社１３日專訊》蘋果公司正式發布新一代ｉＰｈｏｎｅ １５系列，包括四個

版本，根據蘋果內地官網，ｉＰｈｏｎｅ １５系列延續ｉＰｈｏｎｅ １４系列的定價策略，

起步版一律不變，更大容量版本再次分別上漲１００元－５００元（人民幣．下同），

ｉＰｈｏｎｅ １５國行起售價為５９９９元，ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｌｕｓ國行起售價為

６９９９元，ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ國行起售價為７９９９元，ｉＰｈｏｎｅ １５

Ｐｒｏ Ｍａｘ國行起售價為９９９９元。９月１５日晚上８點接受預購，９月２２日發售。

ｉＰｈｏｎｅ １５系列搭載了ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｒｏ的Ａ１６仿生芯片；升級到「

靈動島」設計；將通過衛星引入道路援助服務；配備超級視網膜ＸＤＲ顯示屏，採用ＯＬＥＤ技

術；將配備ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ充電接口；有黑色、藍色、綠色、黃色和粉色五種配色可選。

ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ系列配備Ａ１７ Ｐｒｏ芯片；使用鈦合金設計；配備可定制

操作的Ａｃｔｉｏｎ按鍵和「ＳＴＡＮＤＢＹ」息屏顯示功能；配備了更先進的４８００萬像素

主攝像頭；也配備了ＵＳＢ－Ｃ接口。（ｃｔ）

