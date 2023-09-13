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AH股新聞

13/09/2023 08:50

《中國要聞》蘋果ｉＰｈｏｎｅ　１５內地版５９９９元人民幣起售

　　《經濟通通訊社１３日專訊》蘋果公司正式發布新一代ｉＰｈｏｎｅ　１５系列，包括四個
版本，根據蘋果內地官網，ｉＰｈｏｎｅ　１５系列延續ｉＰｈｏｎｅ　１４系列的定價策略，
起步版一律不變，更大容量版本再次分別上漲１００元－５００元（人民幣．下同），
ｉＰｈｏｎｅ　１５國行起售價為５９９９元，ｉＰｈｏｎｅ　１５　Ｐｌｕｓ國行起售價為
６９９９元，ｉＰｈｏｎｅ　１５　Ｐｒｏ國行起售價為７９９９元，ｉＰｈｏｎｅ　１５　
Ｐｒｏ　Ｍａｘ國行起售價為９９９９元。９月１５日晚上８點接受預購，９月２２日發售。
　　ｉＰｈｏｎｅ　１５系列搭載了ｉＰｈｏｎｅ　１４　Ｐｒｏ的Ａ１６仿生芯片；升級到「
靈動島」設計；將通過衛星引入道路援助服務；配備超級視網膜ＸＤＲ顯示屏，採用ＯＬＥＤ技
術；將配備ＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃ充電接口；有黑色、藍色、綠色、黃色和粉色五種配色可選。
　　ｉＰｈｏｎｅ　１５　Ｐｒｏ系列配備Ａ１７　Ｐｒｏ芯片；使用鈦合金設計；配備可定制
操作的Ａｃｔｉｏｎ按鍵和「ＳＴＡＮＤＢＹ」息屏顯示功能；配備了更先進的４８００萬像素
主攝像頭；也配備了ＵＳＢ－Ｃ接口。（ｃｔ）

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