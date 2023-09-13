《經濟通通訊社１３日專訊》滬深股市今早開市未見明朗，但隨著美股市場科技股下跌，國

內同業出現急跌行情，拖累滬綜指盤中明確下跌，半日挫０﹒８７％，報３１０９﹒８８點，三

千一有壓力，深成指跌１﹒４８％，創業板指則更挫１﹒５５％，再刷新２０２０年４月以來新

低。

外資急溜走，半日淨流出４９﹒０６億元（人民幣．下同），兩市半日成交４５０２億元，

和上日（１２日）同時段成交水平相若。

美國銀行對全球基金經理進行的調查顯示，投資者增持新興市場的比例淨值從３４％降至

９％，為２０２２年１１月以來的最低水平，而「避開中國」主題已成為投資者最強烈的信念之

一，認為中國經濟將在１２個月內加速增長的投資者佔比竟為０，而在今年２月的時候，仍有

７８％的受訪投資者看好中國經濟復甦。

官媒《證券時報》發表專題報道，點名量化基金通過和券商合作，取得高波動融券，或加強

市場上的做空力量，報道並探討現時合規的融券Ｔ＋０策略是否存在制度套利漏洞。



＊政策惠台商，福建友狂飆＊



受政策利好刺激，滬深福建板塊股票今早狂飆，海峽創新（深：３００３００）漲兩成漲停

，招標股份（深：３０１１３６）升１３﹒７％，建發合誠（滬：６０３９０９）、海通發展

（滬：６０３１６２）、華映科技（深：０００５３６）、睿能科技（滬：６０３９３３）、福

建水泥（滬：６００８０２）、三木集團（深：０００６３２）集體升一成漲停。

國務院印發《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見》

，支持福建建設兩岸融合發展示範區，建設台胞台企登陸第一家園；支持廈門與金門加快融合發

展，實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇。意見又提出推動設立兩岸產業融合發展基金，

支持海峽股權交易中心「台資板」創新升級，加強與新三板合作對接，推動更多符合條件的在閩

優質台企在大陸上市，鼓勵更多台企參與大陸金融市場發展。



＊蘋果新機無力提振，工業富聯下跌＊



蘋果發布新一代ｉＰｈｏｎｅ １５系列，包括四個版本，新機配置更高端攝像頭及ＵＳＢ

－Ｃ接口，Ｐｒｏ型號搭載Ａ１７晶片，另外蘋果亦發布全新的Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ

Ｓｅｒｉｅｓ ９，三年來首次提速，且搭載更高性能晶片。不過蘋果在美股價收市仍跌

１﹒７％，報１７６﹒３美元。

在蘋果發布ｉＰｈｏｎｅ １５系列前，華為率先推出Ｍａｔｅ６０系列，加上早前多家外

媒消息指中國政府機構禁用ｉＰｈｏｎｅ的要求擴大，包括國有企業都不得在工作中使用蘋果公

司的ｉＰｈｏｎｅ。蘋果手機中國市場前景受到挑戰，滬深蘋果概念股偏跌，智信精密

（深：３０１５１２）挫９﹒８％，勝宏科技（深：３００４７６）跌８﹒４％，藍特光學

（滬：６８８１２７）跌８﹒２％，智立方（深：３０１３１２）跌７％，宇環數控

（深：００２９０３）走低６﹒６％。

外電報道指，蘋果公司計劃在全球銷售首日當天在南亞和其他一些地區提供印度組裝生產的

ｉＰｈｏｎｅ １５手機，在國內負責組裝ｉＰｈｏｎｅ手機的富士康工業富聯

（滬：６０１１３８）股價跌２﹒７％。（ｅｙ）

