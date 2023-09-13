《經濟通通訊社１３日專訊》滬深股市今早小幅高開後轉跌，隨著美股市場科技股下跌，國

內同業出現急跌行情，拖累三大指數盤中明確下跌，滬綜指三千一仍有支持，午後跌幅收窄，全

日收跌０﹒４５％，報３１２３﹒０７點，深成指跌１﹒１４％，創業板指則同挫１﹒１４％，

盤中曾刷新２０２０年４月以來新低。

外資連續兩天流走，今日遁陸股通淨流出６５﹒９２億元（人民幣．下同），兩市全日成交

６９８２億元，按日減少１﹒４％，接近月內低位。

美國銀行對全球基金經理進行的調查顯示，投資者增持新興市場的比例淨值從３４％降至

９％，為２０２２年１１月以來的最低水平，而「避開中國」主題已成為投資者最強烈的信念之

一，認為中國經濟將在１２個月內加速增長的投資者佔比為０，而在今年２月的時候，仍有

７８％的受訪投資者看好中國經濟復甦。

官媒《證券時報》發表專題報道，點名量化基金通過和券商合作，取得高波動融券，或加強

市場上的做空力量，報道並探討現時合規的融券Ｔ＋０策略是否存在制度套利漏洞。



＊科技股集體飄綠＊



美股市場科技股下跌，拖累國內科技板塊亦觸發跌浪。軟件股領跌，天邁科技

（深：３００８０７）跌８﹒３％，初靈信息（深：３００２５０）跌７﹒８％，漢儀股份

（深：３０１２７０）跌７﹒４％，佳創視訊（深：３００２６４）挫６﹒９％，真視通

（深：００２７７１）跌６﹒６％，銀信科技（深：３００２３１）跌６﹒４％；半導體板塊同

挫，富樂德（深：３０１２９７）跌６﹒２％，源杰科技（滬：６８８４９８）跌５％，甬矽電

子（滬：６８８３６２）走低４﹒７％，慧智微（滬：６８８５１２）跌４﹒５％，晶升股份

（滬：６８８４７８）跌４﹒４％。

蘋果發布新一代ｉＰｈｏｎｅ １５系列，不過蘋果在美股價收市仍跌１﹒７％，報

１７６﹒３美元。滬深蘋果概念股同跌，智信精密（深：３０１５１２）挫１０﹒４％，勝宏科

技（深：３００４７６）跌７﹒８％，藍特光學（滬：６８８１２７）跌７﹒３％，智立方

（深：３０１３１２）跌６﹒１％，絲路視覺（深：３００５５６）跌５﹒９％。

外電報道指，蘋果公司計劃在全球銷售首日當天在南亞和其他一些地區提供印度組裝生產的

ｉＰｈｏｎｅ １５手機，在國內負責組裝ｉＰｈｏｎｅ手機的富士康工業富聯

（滬：６０１１３８）股價跌２﹒２％。



＊「福建幫」發大財，三油股領市＊



國務院印發意見，支持福建建設兩岸融合發展示範區。受利好刺激，福建板塊股票今日狂飆

，海峽創新（深：３００３００）漲兩成漲停，建發合誠（滬：６０３９０９）、海通發展

（滬：６０３１６２）、華映科技（深：０００５３６）、睿能科技（滬：６０３９３３）、福

建水泥（滬：６００８０２）、三木集團（深：０００６３２）等集體升一成漲停。

三大油股領漲，中國石油（滬：６０１８５７）升２﹒１％，中國海油

（滬：６００９３８）升１﹒３％，中國石化（滬：６０００２８）升０﹒３％；煤炭股亦升，

安泰集團（滬：６００４０８）升４﹒５％，平煤股份（滬：６０１６６６）升３﹒２％，晉控

煤業（滬：６０１００１）升２﹒８％，山煤國際（滬：６００５４６）走高２﹒３％，兗礦能

源（滬：６００１８８）升１﹒９％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７３６﹒６５ －０﹒６４

上證綜合指數 ３１２３﹒０７ －０﹒４５ ２８２０﹒１６

上證Ａ股指數 ３２７４﹒４３ －０﹒４５

深證成份指數 １０２５５﹒８７ －１﹒１４ ４１６１﹒７３

深圳創業板指數 ２０２７﹒７３ －１﹒１４

上證Ｂ股指數 ２３６﹒８２ －０﹒７８ ０﹒６９

深證Ｂ股指數 １１３８﹒９０ －０﹒４６ ０﹒３７

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