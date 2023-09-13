《經濟通通訊社１２日專訊》省廣集團（深：００２４００）大股東－－廣新控股鬧出一則

烏龍事件，廣東省廣新控股集團有限公司發布的公司債券２０２３半年度報告中，其中一子公司

名稱被寫成「那要不住哥哥家里吧」，引發網絡熱議。

在該錯誤報出後，廣新控股在９月１２日下午重新上傳了半年報，並標註「以此為準」，被

寫錯的公司名已經更正為「印尼廣青鎳業有限公司」。廣新控股稱，向中介機構提供的２０２３

半年度報告準確無誤。事件是中介機構在將相關報告錄入交易所系統過程中操作錯誤。

廣新控股是廣東省政府全資企業，２０２３年進入世界５００強（位列《財富》榜第４２７

位），其前身是２０００年組建的廣東省外貿集團，２０１１年更名為廣東省廣新控股集團有限

公司，２０１９年，廣新集團與廣東省絲綢紡織集團重組，廣新集團成為合併後的新主體。

２０２２年，集團營業收入同比增幅６５﹒２１％，利潤總額同比增幅２５﹒０１％，資產總額

同比增幅２７﹒３３％。集團重點發展新能源新材料、生物科技與食品、數字服務與供應鏈服務

三大產業。

廣新控股持有省廣集團１８﹒７８％，是控股股東，省廣集團現價跌近１％，報５﹒３元人

民幣。（ｒｙ）

