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AH股新聞

13/09/2023 11:11

《經濟時評》美銀調查：無受訪投資者認為中國經濟將於一年內復甦

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國銀行對全球２２２名基金經理進行的調查顯示，投資者增
持新興市場的比例淨值從３４％降至９％，為２０２２年１１月以來的最低水平，而對美股的配
置增加了２９個百分點。調查又發現，「避開中國」主題已成為投資者最強烈的信念之一，認為
中國經濟將在１２個月內加速增長的投資者佔比竟為０，而在今年２月的時候，仍有７８％的受
訪投資者看好中國經濟復甦。有２１％受訪者關注「做空中國股票」交易，較８月調查的１４％
顯著上升。
　　互聯互通數據此前顯示，Ａ股市場在８月共有１９個交易日錄得陸股通淨流出，累計全月流
出８９６﹒８３億元人民幣，創歷史紀錄。
　
＊市場視中國房地產為最大信用風險來源＊
　
　　美銀調查顯示，近６０％受訪者認為，未來６個月中國進一步的支持將僅限於政策微調，只
有１２％的受訪者預計會有財政上的大手筆措施，僅４％的受訪者預計中國會出台大規模的貨幣
刺激政策，另有１５％的投資者預計完全不會有顯著的措施出台。
　　調查又顯示，有３３％的受訪者視中國房地產行業為下一輪信用風險的最大來源，而美國或
歐盟商業地產則排在第二。報告反映，市場認為中國房地產風險，比起美聯儲維持鷹派立場、地
緣政治惡化、信貸緊縮、全球經濟衰退所帶來的風險都要來得高。（ｅｙ）

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