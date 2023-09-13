《經濟通通訊社１３日專訊》滬深股市自８月起開啟下跌模式，即使當局推出多項提振資本

市場措施，亦無法阻止Ａ股連綿下行的趨勢，有聲音質疑為股市貢獻大量成交量的量化基金是「

砸盤」的主力。官媒《證券時報》發表專題報道，點名量化基金通過和券商合作，取得高波動融

券，或加強市場上的做空力量，報道並探討現時合規的融券Ｔ＋０策略是否存在制度套利漏洞。

利用券商提供的可融券進行沽空是資本市場上的常見操作，不過報道指出，Ａ股是散戶市場

，而由於投資門檻問題，個人投資者較難參與融券，導致券源集中在量化基金手上，據報有一家

量化私募龍頭的融券規模近１０億元人民幣。報道暗示，有投資者質疑量化私募通過融券Ｔ＋０

交易策略沽空，拖累Ａ股行情。

報道又指，有券商提供「專項融券」或「專項鎖券」業務，專項融券在券源使用的優先權上

有較大優勢，讓與券商合作的量化基金公司可以提前鎖定標的券源，解決借不到券源的問題。報

道引述深圳一家私募負責人的意見指，由於高波動券的利率高，券商也會有動力去找手裏有股票

的融出方，這或一定程度加劇了市場上的做空力量。

為了挽救岌岌可危的Ａ股，監管機構此前亦已盯上了量化基金。中證監本月初指導證券交易

所出台了加強程序化交易監管的系列舉措，滬深交易所將重點監控最高申報速率達到每秒３００

筆以上，或者單日最高申報筆數達到２萬筆以上的交易行為。（ｅｙ）

