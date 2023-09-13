《經濟通通訊社１３日專訊》蘋果公司正式發布新一代ｉＰｈｏｎｅ １５系列，四個版本

ｉＰｈｏｎｅ １５、ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｌｕｓ、ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ、

ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ Ｍａｘ的內地售價介乎５９９９元（人民幣．下同）至

１３９９９元，９月２２日發售。盒馬宣布，將於９月２２日（下周五）同步開售ｉＰｈｏｎｅ

１５系列，消費者可直接在盒馬Ａｐｐ下單，「盒區房」（盒馬鮮生三公里以內的房子）用戶

最快１８分鐘即可拿到現貨。

盒馬表示，北京、上海、杭州在內的全國２０多個城市的盒馬鮮生門店、９家盒馬Ｘ會員店

都將同步上線ｉＰｈｏｎｅ １５系列，盒馬雲超也將在全國同步開售蘋果新機。

盒馬３Ｃ家電負責人表示，盒馬將用專屬貴品配送服務配送ｉＰｈｏｎｅ １５系列，消費

者在盒馬Ａｐｐ成功下單後，最快１８分鐘即可收到新機。後續盒馬鮮生還將上線更多３Ｃ家電

商品，滿足消費者對商品豐富性的需求。在盒馬Ａｐｐ內，除ｉＰｈｏｎｅ系列外，華為

Ｍａｔｅ ６０系列也在售。

餓了麼亦宣布，今年將攜手３３０多個城市、近３０００家蘋果授權專營店，在新機現貨首

發當日，在餓了麼平台同步開售，最快半小時送達。（ｒｙ、ｓｌ）

