《經濟通通訊社１３日專訊》中國人民銀行公告，將在９月１９日（下周二）在香港發行

１５０億元（人民幣．下同）六個月期央票。《路透》指出，這是人行２０１８年在香港開始發

行離岸央票以來，該期限的最大規模，而８月人行在港發行的三個月期央票也規模倍增至２００

億元，顯示出在人民幣匯率貶值壓力下，人行通過央票放量收緊離岸流動性的明確意圖。

人行公告指，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，將於下

周二通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投標平台，招標發行２０２３年

第九期中央銀行票據。票據期限６個月（１８２天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發

行量為１５０億元，起息日為２０２３年９月２１日，到期日為２０２４年３月２１日，到期日

遇節假日順延。票據面值為１００元，採用荷蘭式招標方式發行，招標標的為利率。

人民幣兌美元即期上周五收盤創近１６年新低，匯價交易區間下限移至７﹒３６元關口附近

。在此情況下，本周以來，監管多渠道緩解人民幣匯率下跌壓力，先是召開全國外匯市場自律機

制會議，表態防範匯率超調風險；《路透》隨後引述消息人士透露，人行擬收緊５０００萬美元

或以上額度購匯。（ｓｌ）

