《經濟通通訊社１３日專訊》國務院關稅稅則委員會發布《對美加徵關稅商品第十二次排除

延期清單的公告》，延長對１２４項美國商品加徵關稅的期限。有關期限將於今年９月１５日到

期，委員會按程序決定，自２０２３年９月１６日至２０２４年４月３０日，對相關商品延長排

除期限，繼續不加徵為反制美國３０１措施所加徵的關稅。相關商品包括礦物、化學、金屬、電

子、電氣等產品。

美國剛於上周延長對３５２項中國進口商品和７７種與新冠病毒相關類別產品的３０１條款

關稅豁免期，由本月３０日延至今年１２月３１日。

美國前總統特朗普執政期間，引用旨在打擊貿易夥伴不公平行為的１９７４年貿易法第

３０１條款，於２０１８年和２０１９年對價值近３７００億美元的中國商品加徵了四輪懲罰性

關稅。中國亦自２０１８年７月起作出反制措施，先後對美國原產的約５００億美元、６００億

美元、７５０億美元的進口商品加徵關稅。

美國於２０１８年１２月發布第一批３０１調查徵稅產品排除清單，中國亦隨後在２０１９

年９月起公布排除清單及排除延期清單，解除部分商品的懲罰性關稅及延長不加徵期限。

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