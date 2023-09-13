《經濟通通訊社１３日專訊》三六零（滬：６０１３６０）與廣州市人民政府簽署全面戰略

合作協議。雙方將圍繞「安全即服務」築牢城市數字安全基座，在建設城市數字安全大腦、城市

級ＧＰＴ智腦等數字化新基建，以及打造面向政府和企業的數字安全服務中心、中小微企業扶持

中心等方面開展全面合作。同時，３６０將在廣州落地粵港澳大灣區科技創新總部，立足廣州、

面向粵港澳大灣區提供優質的數字安全服務與保障，助力廣州打造世界一流數字經濟示範區。

３６０集團創始人周鴻禕表示，在數字安全方面，３６０將把服務國家的安全能力落地廣州

，幫助廣州打造城市數字安全體系，建設一朵安全雲、一個城市數字安全大腦、一個城市數字安

全綜合服務中心、一個企業數字安全服務中心和一個中小微企業扶持中心的「一雲一腦三中心」

。

人工智能方面，基於３６０智腦通用大模型，與廣州的數字化場景相結合，為廣州打造專屬

的城市ＧＰＴ大腦，全面賦能廣州及粵港澳大灣區各個城市、政府、企業及生態夥伴，構建大模

型產業生態，加速ＡＩ產業化，助力廣州市數字經濟高質量、智慧化發展。

三六零今日收跌３﹒３％，報１０﹒３７元人民幣。（ｓｌ）

