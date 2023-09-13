《經濟通通訊社１３日專訊》中交建（０１８００）（滬：６０１８００）公布，董事會通

過新加坡全資子公司參與競標新加坡兀蘭冠軍大道公寓住宅開發項目，項目總投資約３﹒８３億

美元，並且設立項目公司，該集團持股４０％。

此外，該集團指，孫立強已獲委任為副總裁，任期自委任起至第五屆董事會換屆之日止，而

孫立強任該集團旗下國際直營業務事業部總經理、國際工程分公司黨委副書記、總經理，同時擔

任中國交通建設集團總經理助理。（ｗｈ）

