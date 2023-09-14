《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國新辦就「支持福建探索海峽兩岸融合發

展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」舉行發布會，國家發改委副主任叢亮表示，兩岸各界對

兩岸基礎設施直接聯通期盼已久，爭取早日實現兩岸民眾坐著高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想。

叢亮表示，近年來，積極推動福建交通基礎設施規劃和建設，建成了綜合立體的交通網絡，

已經具備了連接閩台兩地高速通道的工程技術能力，為提升海峽兩岸基礎設施聯通水平打下了良

好基礎。當前，兩岸各界對兩岸基礎設施直接聯通期盼已久。我們要共同努力，爭取早日實現兩

岸民眾坐著高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想，促進更多台灣地區的商品搭乘中歐班列等暢達歐亞市

場，更好惠及兩岸同胞。



＊加密福建沿海與台灣本島及金門、馬祖客貨運輸航線＊



他並表示，適度超前開展交通物流基礎設施的建設，加大資金等要素保障力度，推動閩台基

礎設施應通盡通，構建立體式、綜合性的對台通道樞紐，暢通閩台與大陸其他地區的連接通道，

完善區域物流集散體系。二是進一步優化、加密福建沿海與台灣本島及金門、馬祖客貨運輸航線

，為兩岸同胞的往來閩台和台胞在閩的停居留創造更便利的條件和更加寬松的環境，鼓勵更多從

未來過大陸的台灣同胞來閩走訪交流，瞭解大陸發展的實際情況。

