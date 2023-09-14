《經濟通通訊社１４日專訊》羅兵咸永道（ＰｗＣ）指出，於２０２３年上半年內地ＴＭＴ

企業ＩＰＯ宗數較２０２２年下半年１２４宗下滑至６６宗；總融資額由去年下半年約１３３５

億元人民幣下降至約８２９億元人民幣。其中，港股佔１０家，總融資額２３億港元，平均每家

２﹒２９億港元，平均首發市盈率（除虧損企業外）２２倍，宗數及市盈率均較創業板、科創板

為低。

於上半年，科創板涉２６家ＴＭＴ企業上市，平均首發市盈率９２倍；創業板涉１３家

ＴＭＴ企業，平均首發市盈率為５０倍。



＊促流動性專責小組助本港資本市場發展＊



羅兵咸永道中國內地媒體行業主管合夥人蔡智鋒在線上記者會指出，港股因經濟不確定性增

加而令交易量不太活躍，投資者取態謹慎，現有待不確定性慢慢消除，加上更多互通機制開通，

料有更多企業在港上市，港股有望再度活躍。

蔡智鋒亦指出，１８Ｃ章實行，以及政府成立促進股票市場流動性專責小組，將進一步促進

香港資本市場可持續發展，隨著市場需求恢復，香港資本市場逐步重拾動力，也將持續吸引特專

科技企業赴港上市。



＊ＩＰＯ無需披露中國相關業務風險，蔡智鋒：料券商及公司仍照以往方式披露＊



至於港交所（００３８８）早前修訂《上市規則》指，公司申請ＩＰＯ時，無需披露與中國

相關業務風險。蔡智鋒相信，公司為展示及吸引投資者了解優勢，無論法規要求與否，料券商及

公司將參考以往ＴＭＴ企業在港ＩＰＯ時的招股書方式披露。

羅兵咸永道中國審計業務合夥人王殷明指出，ＴＭＴ企業估值低潛在低估，由於投資者對長

期增長潛力看法不一，以及受市場情緒影響，但他相信行業仍受惠於數字化需求增加；處於創新

技術推動核心，仍擁良好發展前景。



＊中概股赴美上市數量有所回暖＊



美股市場方面，２０２３年上半年上市的６家ＴＭＴ行業企業的總融資額２﹒９９億美元，

平均融資額為０﹒５億美元，平均首發市盈率（除虧損企業外）為３８倍。羅兵咸永道中國審計

業務合夥人陳建孝指出，中概股赴美上市數量有所回暖，到美股上市通道可謂「開放」，但中概

股及其估值趨勢需時觀察。

另外，於２０２３年上半年，赴香港二次上市的ＴＭＴ企業為陸金所（０６６２３），以介

紹形式於香港上市。（ｒｈ）

