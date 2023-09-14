《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同委內瑞拉總統馬杜羅會談

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９月１３日下午，國家主席習近平在人民大會堂同來華進行國事訪問的委內瑞拉總統馬杜羅舉行

會談。兩國元首宣布，將中委關係提升為全天候戰略夥伴關係。



ＩＰＯ階段性「變奏」，促進投融資動態平衡

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自從８月底中證監明確表示「階段性收緊ＩＰＯ節奏」以來，截至９月１３日，９月以來僅有８

家公司首發上市，首發募集資金６９﹒７９億元人民幣。專家認為，從短期看，階段性收緊

ＩＰＯ節奏，將緩解Ａ股市場資金面壓力、促進投融資動態平衡。



減稅降費提升微觀主體獲得感

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８月以來，有關部門延續、優化、完善了一攬子減稅降費政策，穩定預期、提振信心。專家認為

，為推動經濟平穩健康高質量發展，未來有關部門仍將會加強政策儲備，注重稅費優惠政策與宏

觀調控目標有效結合，同時更加註重微觀主體的獲得感。





《上海證券報》



習近平同委內瑞拉總統馬杜羅會談

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９月１３日下午，國家主席習近平在人民大會堂同來華進行國事訪問的委內瑞拉總統馬杜羅舉行

會談。兩國元首宣布，將中委關係提升為全天候戰略夥伴關係。



近兩月３５家Ａ股民企公告投資６００億

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近兩個月來，民營上市公司發布對外投資的公告越來越多。尤其是進入９月以來，無論是投資的

民企數量還是投資金額，都遠超８月。橫向對比，民營上市公司投資的數量及金額占比均超七成

。



引導中長期資金入市，更好發揮資本市場作用

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興業證券黨委書記、董事長楊華輝在接受採訪時表示，資本市場投資端改革應著力打通中長期資

金入市堵點。推動各類中長期資金加大權益類資產配置，更好發揮其作為資本市場「穩定器」和

「壓艙石」的作用。





《證券時報》



新疆奮力構建「一帶一路」橋頭堡

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新疆，這片古代被稱為「西域」的地方，是古絲綢之路的重要樞紐，也是東西方文明交匯的十字

路口。如今，在共建「一帶一路」倡議的背景下，新疆憑借獨特的區位優勢，由邊陲之地轉變為

中國向西開放的一扇窗口，迎來了廣闊的發展機遇。



中證監：做好民企債券「央地合作增信」常態化推進工作

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中國證券金融股份有限公司昨日在陝西省西安市組織召開民營企業債券融資信用保護業務座談會

。中證監相關部門人士指出，要不斷深化民營企業債券融資增信支持機制，切實做好民營企業債

券「央地合作增信」常態化推進工作，加大民企債券融資支持力度。



根治演出行業頑疾，讓大家「好好看一場演出」

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文旅部、公安部１３日聯合發布通知，對大型營業性演出活動圍繞７個方面提出了２４條具體要

求。其中備受關注的包括要求大型演出活動實名購票入場、建立合理退票機制、公開銷售門票數

量不得低於核准觀眾數量的８５％等。（ｌｃ）

