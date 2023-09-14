《神州經脈》國８月核心ＣＰＩ環比升幅高於預期，不過市場預計美聯儲下周不會再加息。

滬深股市今（１４日）早因汽車及消費板塊面臨沽壓，午後半導體板塊跌幅擴大，惟銀行股造好

穩盤，滬綜指在悶局下窄幅收升０﹒１１％，報３１２６﹒５５點，深成指跌０﹒５７％至半個

月新低，創業板指挫０﹒７８％，再刷新２０２０年４月新低。

交投顯著萎縮，兩市全日成交６６５８億元人民幣，按日減少４﹒６％，是７月２４日以來

成交新低，而外資外遷趨勢不改，陸股通今日淨流出６４﹒１８億元人民幣，是連續第三個交易

日淨流出。國際金融協會（ＩＩＦ）數據顯示，外資在８月淨沽出價值逾１４５億美元

（１０５８億元人民幣）的中國股票，金額是２０１５年以來單月新高。

據《路透》引述兩位消息人士稱，為緩解人民幣的貶值壓力，作為非正式「窗口指導」的一

部分，人民銀行本周已要求部分大行對結售匯中的部分購匯敞口暫緩在銀行間市場上平倉，以緩

解人民幣下行壓力；部分大行被要求持有一定額度的未平倉購匯頭寸，直至達到結售匯敞口限額

以上。消息人士還稱，部分銀行被要求鼓勵客戶推遲購匯。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２７０１，較上個交易日４時３０分收盤

價升８８點子，四連升，創９月１日以來近半個月新高，全日在７﹒２６２０至７﹒２８０８之

間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１８７４，較上個交易日升２０點子，四連升，續創

９月５日以來逾一周新高。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 歐盟委員會將對中國補貼電動汽車行業啟動調查。據報有關調查需時約九個月。目前歐洲

對來自中國的汽車徵收１０％的關稅，據《彭博》引述知情人士表示，歐盟擬對中國電動車課徵

的新關稅稅率接近２７﹒５％，與美國對中國電動汽車徵收的２７﹒５％關稅稅率看齊。中國商

務部對此表示高度關切和強烈不滿，敦促歐盟從維護全球產業鏈供應鏈穩定以及中歐全面戰略夥

伴關係的大局出發，與中方開展對話磋商。另外，中國商務部發言人何亞東今日用數據駁斥近期

一家國外市場機構稱「美歐對華投資正大幅下降」為「不屬實」觀點，指根據商務部的外資統計

，２０１８年美國和歐盟實際對華投資合計為７４４億元，２０２２年為８６０億元，比

２０１８年增長１５﹒６％。今年１－７月，美國、德國、法國、英國、瑞典等國家對華的實際

投資仍在增長，總體來看，中國市場對外資仍然保持著較強的吸引力。



２﹒ 美國白宮表示，關注有報道指中國部分政府機構和國企，禁止員工工作時使用蘋果手機。

白宮國家安全委員會發言人柯比形容，措施是北京對美國公司的侵略性和不當報復行為，正密切

注視事態發展。柯比承認，不完全掌握中方的行動和原因，呼籲北京提高透明度。中國外交部發

言人毛寧昨日在記者會上表示，中國沒有出台禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和

政策文件。



３﹒ 國新辦就「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」舉行發

布會，國家發改委副主任叢亮表示，近年積極推動福建交通基礎設施規劃和建設，建成了綜合立

體的交通網絡，已經具備了連接閩台兩地高速通道的工程技術能力，為提升海峽兩岸基礎設施聯

通水平打下了良好基礎。兩岸各界對兩岸基礎設施直接聯通期盼已久，爭取早日實現兩岸民眾坐

著高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想。中央台辦副主任潘賢掌稱，要讓台胞「願意來、留得住、融得

進、發展好」。福建省委副書記羅東川則表示，支持在閩各類企業特別是台企聘用更多台灣員工

，並大力推進落實台胞台企同等待遇等；目前正研究如何讓台胞居住證的應用場景、便利性等方

面，達到與大陸身份證一樣的程度。



４﹒ 西北工業大學去年６月公開遭受境外網絡攻擊的消息並報警，經過逾一年調查，中國稱發

現更多關於這場攻擊由美國國安部門發起的證據。據《央視新聞》報道，國家計算機病毒應急處

理中心和３６０公司在調查中發現一款名為「二次約會」的間諜軟件，分析報告顯示，該間諜軟

件是美國國家安全局（ＮＳＡ）開發的高技術水平網絡間諜武器，發動網攻的美國國家安全局相

關工作人員真實身份已經鎖定。該間諜軟件可實現網絡流量竊聽劫持、中間人攻擊、插入惡意代

碼等惡意功能，與其他惡意軟件配合更可完成複雜的網絡間諜活動。調查期間，上千台遍布各國

的網絡設備中仍在隱蔽運行該間諜軟件及其衍生版本，並在德國、日本、南韓、印度和台灣地區

等地發現被美國國家安全局遠程控制的跳板服務器。



５﹒ 據內媒報道，貝殼找房手機平台昨日突然顯示深圳各個二手房小區近半年的歷史成交均價

，而不是政府給出的參考價，不過相關數據很快再無顯示。報道引述接近貝殼找房的人士指，只

是公司內部出錯：本來準備放出北京的二手房成交價，結果選錯城市才把深圳的價格放出來了。

另據《財新》引述知情人士指，深圳悄然放鬆部分樓市限購細則，包括局部放開社保或個稅繳納

年限，及放寬離婚買房差別化購房資格等。



６﹒ 華為Ｍａｔｅ Ｘ５今早１０時０８分全面開售，售價由１２９９９元起，銷情相當火熱

，網店一上架就「秒光」，不少消費者前往分店買機。Ｍａｔｅ Ｘ５在９月８日預訂時已引起

搶購，也是上線即「秒光」。此外，華為宣布，華為秋季全場景新品發布會將於９月２５日下午

２時３０分舉行，其宣傳視頻稱，「最大的阻力給我們最大動力」。小米公司亦宣布，

Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ １３系列將於９月２１日晚７時發布，宣傳海報稱之為「全新『體驗小

金剛』，中端體驗新高度」。另據德國《世界報》１３日報道，歐盟要求成員國禁止中國公司進

入移動網絡，惟德國聯邦政府在回覆德國聯盟黨議會小組提問時證實，德國移動網絡運營商仍在

使用中國製造商的５Ｇ關鍵組件。德國內政部表示，這些使用情況並沒有違反相關法規。



７﹒ 泰國外交部領事司今日發公告指，泰國內閣會議昨日作出決定，對中國及哈薩克兩國遊客

實施「免簽５個月」政策。免簽政策從今年９月２５日開始，到明年２月２９日結束。免簽政策

實施期間，允許上述兩國遊客免簽進入泰國，在泰國境內停留的時間不超過３０天。



８﹒ 貴州茅台和德芙（Ｄｏｖｅ）今日雙雙在微博宣布，彼此合作的酒心朱古力將於９月１６

日上市。據指「茅台朱古力」採用５３度貴州茅台酒製作，蘊含醬香和甜香；有經典和減糖兩種

口味，分為２顆裝、６顆裝、１２顆裝等規格，最低定價為２顆裝的經典口味，每盒３５元；最

貴為１２顆裝的減糖口味，每盒１７９元。「茅台朱古力」除在天貓等線上渠道發布外，後續還

可在茅台雪糕專賣店等線下渠道購買。（ｓｌ）

