《鍾之日記》９月１４日，香港天氣：暴雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



滬深股市今早汽車及消費板塊面臨沽壓，午後半導體板塊跌幅擴大，惟銀行股全日造好穩盤

，滬綜指在悶局下窄幅收升０﹒１１％，報３１２６﹒５５點，深成指跌０﹒５７％至半個月新

低，創業板指挫０﹒７８％，再刷新２０２０年４月新低。

交投顯著萎縮，兩市全日成交６６５８億元人民幣，按日減少４﹒６％，是７月２４日以來

成交新低，而外資外遷趨勢不改，陸股通今日淨流出６４﹒１８億元人民幣，是連續第三個交易

日淨流出。

國際金融協會（ＩＩＦ）數據顯示，外資在８月淨沽出價值逾１４５億美元的中國股票，金

額是２０１５年以來單月新高。另外有外電引述消息人士稱，作為非正式「窗口指導」的一部分

，人民銀行本周已要求部分大行對結售匯中的部分購匯敞口暫緩在銀行間市場上平倉，以緩解人

民幣下行壓力。



＊港股逆轉六連跌＊



港股連續下跌六個交易日後終見窄幅反彈，恒生指數收報１８０４７，升３８點或升

０﹒２％，萬八關有支持但受制於２０天線，主板成交近７９２億元。

儘管市場對美聯儲加息預期消退，美國前財長薩默斯提醒投資者，勿過於樂觀期望美國可在

不引發衰退的情況下平息通脹，並重申美聯儲可能需要進一步加息。



＊歐盟出招中國接招，車股跌幅收窄＊



歐盟宣布將對中國電動汽車展開反補貼調查，引來各方回應，歐盟中國商會迅即表示對此決

定高度關切和反對。中國商務部在今日午間亦表示高度關切和強烈不滿，敦促歐盟從維護全球產

業鏈供應鏈穩定以及中歐全面戰略夥伴關係的大局出發，與中方開展對話磋商。中方將密切關注

歐方保護主義傾向和後續行動，堅定維護中國企業的合法權益。

《彭博》引述知情人士表示，歐盟擬對中國電動車課徵的新關稅稅率接近２７﹒５％，和美

國對中國電動汽車徵收的２７﹒５％關稅稅率看齊。

官媒《中國證券報》最新引述分析認為，歐盟反補貼調查對中國車企的實際影響暫或不大。

乘聯會秘書長崔東樹表示，中國新能源車補貼在２０２２年底已經完全退出，歐盟應客觀看待中

國電動汽車產業發展，而不是隨意動用單邊經貿工具來阻止或提高中國電動汽車產品在歐發展和

經營成本。根據財政部、工信部等部門２０２１年底公布的通知，２０２２年１２月３１日國補

政策正式終止，該日之後上牌的車輛不再給予補貼，這標誌「插電混合動力車４８００元╱輛、

純電動車１２６００元╱輛」的國家財政補貼正式退場。

廣發證券認為，容易受到反傾銷調查的中資品牌出口車企，如比亞迪、長城、一汽、江淮、

小鵬等，主要出口地在東南亞市場，歐洲市佔率僅０﹒４％。而在歐洲銷量較高的車企，如吉利

領克、上汽ＭＧ、東風易捷特等，均帶有歐資或者歐洲品牌背景，且在歐洲具備產地，較難被發

起反補貼調查。

新能源車企今日跌幅減少，比亞迪（０１２１１）跌１﹒２％、蔚來（０９８６６）跌

０﹒９％、廣汽集團（０２２３８）跌０﹒７４％、吉利汽車（００１７５）跌０﹒５％、長城

汽車（０２３３３）跌０﹒３％。小鵬汽車（０９８６８）升０﹒３５％、東風股份

（００４８９）升１％。



＊油價有望再衝高，三桶油強勢＊



美國８月份核心消費者價格指數（ＣＰＩ）按月上升０﹒３％，為６個月以來首次加速，不

過未有逆轉市場對美聯儲下周不會加息的預期。外界開始認為美國加息周期已經告一段落，加上

國際能源署指出沙特和俄羅斯將延長減產協議至年底，預計下半年全球石油市場面臨每天１２０

萬桶的供應缺口，令油價在年內高點仍然堅挺。

內地券商研判，原油及成品油的低庫存背景下價格近期易漲難跌，預計短期宏觀壓力暫緩下

供應端提供向上支撐，原油短期可能進一步向上衝擊每桶９５美元。

三桶油今日大幅拉升，中石油（００８５７）漲５﹒８％，中海油（００８８３）升５％，

中石化（００３８６）升１﹒７％。



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