《經濟通通訊社１４日專訊》歐盟委員將對中國的電動車出口歐洲啟動反補貼調查，據《中

國證券報》引述多家機構認為，對中國車企的實際影響暫或不大。



＊中資出口車企歐洲市佔率僅０﹒４％＊



廣發證券表示，首先，容易受到反傾銷調查的中資品牌出口車企，如比亞迪、長城、一汽、

江淮、小鵬等，主要出口地在東南亞市場，歐洲市佔率僅０﹒４％。而在歐洲銷量較高的車企，

如吉利領克、上汽ＭＧ、東風易捷特等，均帶有歐資或者歐洲品牌背景，且在歐洲具備產地，較

難被發起反補貼調查。其次，中國市場反而是歐洲車企的主要出口地，中國具有足夠強的反制約

能力。最後，此次歐盟只是將啟動調查而並未有定論，調查中途中方也可抗辯。



＊新能源車補貼在去年底已經完全退出＊



乘聯會秘書長崔東樹表示，中國新能源車補貼在２０２２年底已經完全退出，歐盟應客觀看

待中國電動汽車產業發展，而不是隨意動用單邊經貿工具來阻止或提高中國電動汽車產品在歐發

展和經營成本。

根據財政部、工信部等部門２０２１年底公布的通知，２０２２年１２月３１日國補政策正

式終止，該日之後上牌的車輛不再給予補貼，這標誌「插電混合動力車４８００元╱輛、純電動

車１２６００元╱輛」的國家財政補貼正式退場。



＊中國車企在歐洲所售車輛價格普遍高於或平齊國內售價＊



官媒又引述業內人士表示，目前看該事件僅是啟動調查，而關稅等措施是否出台具有很大的

不確定性，歐盟體系並未達成一致意見。該調查為電動車整車，調查側重點為其在歐洲售價是否

低於在中國地區售價，作為判定傾銷標準。目前中國相關車企在歐洲所售車輛價格普遍高於或平

齊國內售價。此外，中國新能源汽車購置補貼已於２０２２年１２月３１日終止，相反歐洲尚有

３０００－６０００歐元的補貼。

中汽協數據顯示，８月，中國新能源汽車出口９萬輛，環比下降１１﹒２％，同比增長

８﹒１％。１－８月，新能源汽車出口７２﹒７萬輛，同比增長１﹒１倍。（ｃｔ）

