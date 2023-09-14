《經濟通通訊社１４日專訊》根據德國《世界報》１３日報道，德國聯邦政府在回覆德國聯

盟黨議會小組提出的問題時證實，德國移動網絡運營商仍在繼續使用中國製造商的５Ｇ關鍵組件

。

《世界報》提到，歐盟要求成員國禁止中國公司進入移動網絡。自２０２１年德國《ＩＴ安

全法》２﹒０版生效以來，運營商已向德國內政部報告了１１次使用５Ｇ關鍵組件的情況，其中

３次報告涉及來自中國製造商的組件。不過，德國內政部表示，這些使用情況並沒有違反相關法

規。

聯盟黨議會小組數字政策發言人布蘭德爾就此指責聯邦政府隱瞞信息，並批評內政部長費瑟

稱：「費瑟女士從未禁止在我們的移動網絡中安裝來自中國的關鍵組件。每一次新的中國組件的

安裝，意味著從我們的移動網絡中剔除它們將變得更加困難。」

今年春季以來，德國政府因為國安風險對華為５Ｇ網絡關鍵組件進行調查，同時，是否徹底

禁用華為的社會討論也在各處展開。《柏林每日鏡報》公布了一份相關民意調查，１００５名

１８歲以上的德國公民參加了這次調查。調查顯示，４５％知道華為品牌的受訪者反對禁令，

２８％的人支持，２５％的人不持立場。（ｒｙ）

